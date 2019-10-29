"Манчестер Сити" – "Саутгемптон": где смотреть 1/8 Кубка английской Лиги и как оправдаются "Святые"

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

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Сегодня, 29 октября, в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги победитель последних двух розыгрышей "Манчестер Сити" на поле своего домашнего стадиона "Этихад" примет "Саутгемптон", который играл в финале турнира в 2017-м. Ранее мы писали, что "МанСити" разгромил "Астон Виллу", несмотря на удаление бывшего игрока "Шахтера".

Начало матча в 21:45 по киевскому времени. В Украине поединок покажет Setanta Sports Ukraine.

Последние результаты

"МанСити" в прошлом раунде Кубка без проблем прошел "Престон" 3:0, а "Саутгемптон" разгромил "Портсмут" 4:0. Но в чемпионате Англии соперники сейчас на диаметрально разных полюсах – "горожане" разобрались с "Астон Виллой" 3:0 и продолжают со второй позиции преследовать лидирующий "Ливерпуль". А вот "Святых" простор смел с поля "Лестер" 9:0, спровоцировав массу шуток и мемов в адрес команды из графства Гэмпшир, которая опустилась в зону вылета и идет третьей с конца. А в пяти последних турах АПЛ ребята Ральфа Хазенхюттля набрали всего лишь одно очко. И кресло под коучем начинает шататься.

Смотрите, как в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" громил "Аталанту" – 5:1

Год назад "горожане" дома разгромили "Саутгемптон" со счетом 6:1. А вообще в двух встречах этих команд в прошлом сезоне было забито 11 мячей – из них девять наколотили "голубые". В целом во всех турнирах соперники встречались 90 раз – 34 победы у "Сити", 31 – у "Саутгемптона" и 25 ничьих. В Кубке Английской лиги команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает с 2016-го, когда пала от рук МЮ. Ранее мы писали, что наставника "Манчестер Сити" хотят выдвинуть на пост главы правительства Каталонии.

Что говорят

"Я думаю, что "Саутгемптон" будет агрессивно защищаться и сидеть достаточно глубоко, так что, вероятно, все будет зависеть от моментов, которые мы создадим, – считает полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган. – Тем не менее нам нужно быть осторожными, потому что, если у них появиться шанс проверить прочность нашей обороны, они будут угрозой. Но если мы будем играть так же, как во втором тайме против "Астон Виллы", у нас не должно возникнуть проблем".

Гюндоган также отмечает, что "горожане" выиграли три последние встречи после международного перерыва и должны сохранить этот импульс. Напомним, что "МанСити" точно не поможет украинский полузащитник – Александр Зинченко получил травму колена.

"Я не хочу, чтобы моя команда играла так, как против "Лестера", – отметил тренер "Саутгемптона" Хазенхюттль. – Мы должны поднять голову".

Мнение букмекеров

Букмекеры практически не оставляют шансов "Саутгемптону", на их победу они установили коэффициент 21, а вот на выигрыше "горожан" много не поднимешь – 1,1. Есть вероятность, что основное время закончится вничью, но самым реальным счетом конторы считают 3:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы – коэффициент 6,5. А самый вероятный автор забитого мяча – аргентинский голеадор "голубых" Серхио Агуэро – 1,5. Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" сможет зарабатывать деньги на боях в клетке.

Смотрите также, как на финише прошлого сезона АПЛ "Саутгемптон" был бит "Вест Хэмом" – 0:3

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