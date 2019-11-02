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"Манчестер Сити" – "Саутгемптон": где смотреть поединок чемпионата Англии

2 ноября, 15:38

Матч начнется в 17:00

"МанСити" празднует победу

"МанСити" празднует победу / Фото: Reuters

В субботу, второго ноября, на стадионе "Этихад" в Манчестере состоится матч 11 тура чемпионата Англии, в котором встретятся "Манчестер Сити" и Саутгемптон. Время начала матча – 17:00.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на oll.тvлибо на Сетанта.

Соперники уже встречались между собой, только в Кубке лиги. В том поединке команда Гвардиолы обыграла соперника со счетом 3:1.

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В шести последних матчах с "Саутгемптоном" подопечные Гвардиолы добыли уверенные победы с общим счетом 18:4. Последний раз в октябре 2016-го "святые" не проиграли "горожанам" 1:1, а победить этого неудобного оппонента им удавалось еще в мае 2015-го.

Саутгемптон в прошлом туре проиграл "Лестеру" на своем поле – 0:9. Это поражение стало для "Саутгемптона" крупнейшим в истории клуба.

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На победу "Манчестер Сити" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,09, на ничью – 12,0, а на победу "Саутгемптона" — 29,0.

Перед Лигой чемпионов многие игроки "горожан" получат отдых. В целом, Родри, Александр Зинченко, Лерой Сане и Эмерик Лапорт находятся в лазарете у "Манчестер Сити".

Смотрите, как "МанСити" на днях громил в Лиге чемпионов "Аталанту"

Добавим, что пока "Манчестер Сити" обыгрывал "Саутгемптон", Влада Седан показала Зинченко таким, каким мы его еще не видели. У себя в Instagram сексапильная журналистка, которая, по слухам, беременна от Зинченко, разместила фото, на котором Александр стоит, опираясь на костыли, при этом его левая нога – перебинтована. Таковы последствия операции, которую Зинченко на днях перенес в Барселоне.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Саутгемптон

Источник: Сегодня|Спорт

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