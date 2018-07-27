"Манчестер Сити" согласился продать Зинченко, но украинец против

"Манчестер Сити" согласился продать "Вулверхэмптону" 21-летнего полузащитника Александра Зинченко за 18 миллионов евро, сообщает Mirror. При этом сам украинский игрок не хочет покидать нынешний клуб.

"Сити" – один из лучших клубов мира. Каждый мечтает играть здесь. Я постоянно учусь чему-то новому. Я готов ко всему, потому что я – профессионал. Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем, но я бы очень хотел остаться", – цитирует Зинченко издание.

В минувшем сезоне Зинченко провел 8 матчей в чемпионате Англии и завоевал с "Сити" золотые медали. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее мы писали, что украинский полузащитник Александр Зинченко проведет предсезонную подготовку с "Манчестер Сити". "Горожане" на своем аккаунте в Twitter объявили список футболистов, которые летят с командой на сбор в США. Среди игроков, отправившихся с командой на подготовку, присутствует и игрок сборной Украины.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Зинченко переходит в "Вулверхэмптон". Сума трансфера полузащитника сборной Украины с бонусами может составить 16 млн фунтов.