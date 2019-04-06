"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Англии

"Горожане" без Зинченко минимально обыграли "Брайтон"

"Сити" прошел в финал. Фото: AFP

"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/906/a56/5ca906a5630c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/906/a56/5ca906a5630c2.jpg 2019-04-06T23:00:00+03:00 Футбол "Горожане" без Зинченко минимально обыграли "Брайтон"

Сегодня завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Брайтон". Встреча прошла на лондонском "Уэмбли" и завершилась минимальной победой "горожан" со счетом – 1:0. Единственный гол на 4-й минуте забил Габриэл Жезус.

"Манчестер Сити" играл без украинца Александра Зинченко. На неделе Зинченко был заменен уже в первом тайме поединка Премьер-лиги с "Кардиффом". У игрока небольшое растяжение задней поверхности бедра. На восстановление должно уйти не более двух недель.

Соперника по финала "Манчестер Сити" узнает уже завтра, после матча "Уотфорд" – "Вулверхэмптон". Финальный поединок состоится 18 мая. Победитель Кубка Англии получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Кубок Англии проводится с сезона-1871/72. Самым титулованным клубом является лондонский "Арсенал", который выигрывал трофей 13 раз. На счету "Манчестер Сити" пять побед. Последний раз "горожане" играли в финале турнира в 2013 году и проиграли "Уигану" – 0:1. Последняя победа датируется 2011 годом, победа в финале над "Сток Сити" – 1:0.

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