"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": где смотреть главный матч футбольного уикенда

"МанСити" vs "Тоттенхэм" / Фото: Getty Images

В субботу, 17 августа, на стадионе "Этихад" в Манчестере пройдет центральный матч футбольного уикенда. Во втором туре английской Премьер-лиги чемпион АПЛ "МанСити" примет "Тоттенхэм". Начало – в 19:30 по киевскому времени. Онлайн матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" смотрите в трансляции на нашем сайте.

Букмекеры о матче "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Явным фаворитом поединка считается команда Александра Зинченко – "МанСити". На ее победу установлен коэффициент 1.40, на ничью – 5.00, на победу "Тоттенхэма" – 7.75. То есть вероятность выигрыша матча чемпионами Англии оценивается в 51 процент, а гостями – в 23 процента.

Реклама

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Setanta (трансляция канала Setanta доступна на oll.tv )

) Sports MENA 11

Belarus 5

Canal+ France

Astro SuperSport 3

ESPN Brasil

Sky Sports Premier League

Смотрите, как "МанСити" обыгрывал "Тоттенхэм" в прошлом сезоне

Напомним, на днях состоялось другое знаковое английское противостояние. "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, одолев по пенальти "Челси". Таким образом новоиспеченный тренер "синих" и друг Шевы Фрэнк Лэмпард потерпел уже второе поражение с момента назначения коучем лондонской команды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама