"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": где смотреть главный матч футбольного уикенда

В субботу, 17 августа, на стадионе "Этихад" в Манчестере пройдет центральный матч футбольного уикенда. Во втором туре английской Премьер-лиги чемпион АПЛ "МанСити" примет "Тоттенхэм". Начало – в 19:30 по киевскому времени. Онлайн матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" смотрите в трансляции на нашем сайте.
Букмекеры о матче "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Явным фаворитом поединка считается команда Александра Зинченко – "МанСити". На ее победу установлен коэффициент 1.40, на ничью – 5.00, на победу "Тоттенхэма" – 7.75. То есть вероятность выигрыша матча чемпионами Англии оценивается в 51 процент, а гостями – в 23 процента.
Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"
- Setanta (трансляция канала Setanta доступна на oll.tv)
- Sports MENA 11
- Belarus 5
- Canal+ France
- Astro SuperSport 3
- ESPN Brasil
- Sky Sports Premier League
Смотрите, как "МанСити" обыгрывал "Тоттенхэм" в прошлом сезоне
Напомним, на днях состоялось другое знаковое английское противостояние. "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, одолев по пенальти "Челси". Таким образом новоиспеченный тренер "синих" и друг Шевы Фрэнк Лэмпард потерпел уже второе поражение с момента назначения коучем лондонской команды.
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