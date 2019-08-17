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"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": где смотреть главный матч футбольного уикенда

Сегодня, 17:28

Список трансляций противостояния английских грандов во втором туре Премьер-лиги

"МанСити" vs "Тоттенхэм"

"МанСити" vs "Тоттенхэм" / Фото: Getty Images

В субботу, 17 августа, на стадионе "Этихад" в Манчестере пройдет центральный матч футбольного уикенда. Во втором туре английской Премьер-лиги чемпион АПЛ "МанСити" примет "Тоттенхэм". Начало – в 19:30 по киевскому времени. Онлайн матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" смотрите в трансляции на нашем сайте.

Букмекеры о матче "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Явным фаворитом поединка считается команда Александра Зинченко – "МанСити". На ее победу установлен коэффициент 1.40, на ничью – 5.00, на победу "Тоттенхэма" – 7.75. То есть вероятность выигрыша матча чемпионами Англии оценивается в 51 процент, а гостями – в 23 процента.

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Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

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Фото: Depositphotos
  • Setanta (трансляция канала Setanta доступна на oll.tv)
  • Sports MENA 11
  • Belarus 5
  • Canal+ France
  • Astro SuperSport 3
  • ESPN Brasil
  • Sky Sports Premier League

Смотрите, как "МанСити" обыгрывал "Тоттенхэм" в прошлом сезоне

Напомним, на днях состоялось другое знаковое английское противостояние. "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, одолев по пенальти "Челси". Таким образом новоиспеченный тренер "синих" и друг Шевы Фрэнк Лэмпард потерпел уже второе поражение с момента назначения коучем лондонской команды.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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