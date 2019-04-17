"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": онлайн ответного матча Лиги чемпионов

Онлайн трансляция матча 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

Английские команды "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в среду сыграют ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00, а мы проведем текстовый онлайн матча "МанСити" – "Тоттенхэм" с яркими фото из Манчестера, видео повторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Онлайн "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Первый матч. Неделю назад в Лондоне завершилось победой "Тоттенхэма" с минимальным счетом 1:0. Гол во втором тайме забил Сон Хын Мин. В первом тайме форвард "Манчестер Сити" Сурхио Агуэоро не смог реализовать пенальти – удар парировал вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис. Отметим, что в первом матче травму получил один из самых дорогих футболистов мира – нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Он травмировал боковую связку левого голеностопа. По данным Telegraph, восстановление 25-летнего футболиста, которого оценивают в 150 миллионов евро, может занять не менее трех месяцев.

"МанСити" – "Тоттенхэм": прогноз букмекеров. Хозяева – большие фавориты поединка по мнению экспертов букмекерских контор. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.32, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 10, а на ничью – 5.50. Котировки на выход в полуфинал, несмотря на поражение в первой игре, тоже в пользу команды Хосепа Гвардиолы: 1.62 на "Манчестер" и 2.40 на "Тоттенхэм". Таким образом, вероятность выхода Зинченко и компании в полуфинал составляет 60 процентов.

Кто забьет гол? Котировки букмекеров на "забьет гол" в матче "МанСити" – "Тоттенхэм":

Серхио Агуэро – 1.72

Рахим Стерлинг – 2.20

Бернарду Силва – 3.65

Давид Силва – 3.85

Кевин де Брейне – 4.30 Сон Хын-Мин – 4.00

Деле Алли – 6.00

Кристиан Эриксен – 7.00

Мусса Сиссоко – 15.0

Дэнни Роуз – 15.0

"МанСити" – "Тоттенхэм": анализ стоимости состава. Суммарно футболисты из заявок двух команд стоят почти два миллиарда евро! Все футболисты "Манчестер Сити" оцениваются порталом transfermarkt в 1,14 миллиарда, а все игроки "Тоттенхэма" – в 835 миллионов (в сумме – 1,975 млрд.). Средний возраст футболистов одинаковый – по 27 лет в двух командах. Практически одинаковое количество представителей в различных национальных сборных имеют клубы: 19 у хозяев, 20 у гостей. У "горожан" небольшое преимущество в количестве легионеров – 20 против 17 у гостей.

Самые дорогие футболисты тоже оцениваются в одинаковую сумму – бельгийский атакующий полузащитник "Сити" Кевин де Брейре и английский центр-форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн оцениваются в 150 миллионов евро каждый.

Украинец в "Манчестер Сити". В составе чемпионов Англии выступает 22-летний полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, которого наставник "Сити" Хосеп Гвардиола предпочитает использовать на левом фланге обороны. При этом Зинченко регулярно участвует в атаках своей команды. В этом сезоне украинец сыграл в 23 матчах "МанСити" во всех турнирах, забил один гол и сделал 5 результативных передач. Сейчас он продолжает восстановление после травмы задней мышцы бедра.

"МанСити" – "Тоттенхэм": ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон; Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди; Фернандиньо/Давид Сильва, Гюндоган, де Брейне; Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Не сыграет: Браво (ахилл)

Под вопросом: Фернандиньо (не указано), Зинченко (задняя мышца бедра)

"Висят" на карточках: Агуэро, Отаменди

"Тоттенхэм": Льорис; Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Сиссоко, Ваньяма; Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин; Льоренте

Не сыграют: Орье (задняя мышца бедра), Дайер (пах), Кейн (голеностоп), Ламела (задняя мышца бедра)

Под вопросом: Алли (рука), Уинкс (пах)

"Висят" на карточках: Алдервейрелд, Ламела, Сон Хын Мин

Интересно, что уже 20 апреля "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" встретятся снова – в рамках чемпионата Англии.

"МанСити" – "Тоттенхэм": последние результаты команд. До поражения в первом матче 1/4 финала ЛЧ неделю назад, "Манчестер Сити" выдал невероятную серию из 14 поединков без поражений – 13 побед и 1 ничья в Кубке (победа по пенальти). А после 0:1 в Лондоне команда Гвардиолы на выезде разгромила "Кристал Пэлас" со счетом 3:1. В свою очередь, "Тоттенхэм" вывиграл три последние игры с общим счетом 7:0.

Видео голов первого матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити":

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити", обзор первого тайма:

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити", обзор второго тайма:

Отметим, что параллельном с нашим поединком сегодня в Лиге чемпионов проходит еще один матч с участием английском команды. В четвертьфинале встречаются "Порту" и "Ливерпуль": онлайн поединка с фото и видео доступен на нашем сайте.

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