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"Манчестер Сити" – "Уотфорд": где смотреть матч, на который Гвардиола не заявил Зинченко

21 сентября, 16:57

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "МанСити" на матч шестого тура Премьер-лиги

Зинченко не попал в заявку на матч "МанСити" - "Уотфорд"

Зинченко не попал в заявку на матч "МанСити" - "Уотфорд" / Фото: Instagram

В шестом туре чемпионата Англии по футболу состоится поединок действующего чемпиона "Манчестер Сити" и идущего на последнем месте клуба "Уотфорд". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

"Манчестер Сити" – "Уотфорд": где смотреть. Матч в прямом эфире покажет канал Сетанта Украина, также смотреть онлайн игру можно на сайте oll.tv.

"Манчестер Сити" – "Уотфорд": прогноз букмекеров. Эксперты практически уверены в успехе хозяев в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу "МанСити" составляет всего 1.10, тогда как на победу "Уотфорда" можно сделать ставку с котировкой 25.0, а на ничью – 10.50. Таким образом, вероятность победы чемпионов Англии равна 87 процентам.

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Уже стали известны стартовые составы команд, и также список игроков, которые смогут усилить игру, выйдя на замену. Среди них не оказалось украинца Александра Зинченко – он не попал в заявку "МанСити".

  • "Манчестер Сити": 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 22. Менди Б., 30. Отаменди, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва, 25. Фернандиньо, 21. Силва Д., 10. Агуэро, 26. Марез
    Запасные: 1. Браво, 12. Анхелиньо, 50. Гарсия Э., 27. Канселу, 7. Стерлинг Р., 8. Гюндоган, 9. Габриэл Жезус
  • "Уотфорд": 26. Фостер Б., 4. Доусон К., 6. Мариаппа, 25. Олебас, 7. Деулофеу, 8. Клеверли, 16. Дукуре А., 19. Хьюз У., 21. Кико Ф., 29. Капу, 36. Фулкьер
    Запасные: 1. Гомес Эу., 2. Янмаат, 14. Чалоба, 27. Кабаселе К., 23. Сарр Ис., 37. Перейра Р., 18. Грей

Команды в подтрибунном помещении:

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Таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ550015-415
2 ЛЕСТЕР63218-511
3 МАНЧЕСТЕР СИТИ531116-610
4 БОРНМУТ631211-1010
5 ТОТТЕНХЭМ622212-88
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД52218-48
7 ЧЕЛСИ522111-118
8 АРСЕНАЛ52218-88
9 ВЕСТ ХЭМ52216-78
10 ЭВЕРТОН52125-77
11 САУТГЕМПТОН62136-97
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС52123-67
13 НОРВИЧ52039-126
14 БЕРНЛИ51226-75
15 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД51225-65
16 БРАЙТОН51225-85
17 АСТОН ВИЛЛА51134-64
18 НЬЮКАСЛ51134-84
19 ВУЛВЕРХЭМПТОН50326-103
20 УОТФОРД50234-102

Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли в Харькове, и англичане победили 3:0. Смотрите видео всех голов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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