"Манчестер Сити" – "Уотфорд": где смотреть матч, на который Гвардиола не заявил Зинченко

В шестом туре чемпионата Англии по футболу состоится поединок действующего чемпиона "Манчестер Сити" и идущего на последнем месте клуба "Уотфорд". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
"Манчестер Сити" – "Уотфорд": где смотреть. Матч в прямом эфире покажет канал Сетанта Украина, также смотреть онлайн игру можно на сайте oll.tv.
"Манчестер Сити" – "Уотфорд": прогноз букмекеров. Эксперты практически уверены в успехе хозяев в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу "МанСити" составляет всего 1.10, тогда как на победу "Уотфорда" можно сделать ставку с котировкой 25.0, а на ничью – 10.50. Таким образом, вероятность победы чемпионов Англии равна 87 процентам.
Уже стали известны стартовые составы команд, и также список игроков, которые смогут усилить игру, выйдя на замену. Среди них не оказалось украинца Александра Зинченко – он не попал в заявку "МанСити".
- "Манчестер Сити": 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 22. Менди Б., 30. Отаменди, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва, 25. Фернандиньо, 21. Силва Д., 10. Агуэро, 26. Марез
Запасные: 1. Браво, 12. Анхелиньо, 50. Гарсия Э., 27. Канселу, 7. Стерлинг Р., 8. Гюндоган, 9. Габриэл Жезус
- "Уотфорд": 26. Фостер Б., 4. Доусон К., 6. Мариаппа, 25. Олебас, 7. Деулофеу, 8. Клеверли, 16. Дукуре А., 19. Хьюз У., 21. Кико Ф., 29. Капу, 36. Фулкьер
Запасные: 1. Гомес Эу., 2. Янмаат, 14. Чалоба, 27. Кабаселе К., 23. Сарр Ис., 37. Перейра Р., 18. Грей
Команды в подтрибунном помещении:
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|5
|5
|0
|0
|15-4
|15
|2
|ЛЕСТЕР
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5
|3
|1
|1
|16-6
|10
|4
|БОРНМУТ
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|6
|2
|2
|2
|12-8
|8
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|5
|2
|2
|1
|8-4
|8
|7
|ЧЕЛСИ
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|8
|АРСЕНАЛ
|5
|2
|2
|1
|8-8
|8
|9
|ВЕСТ ХЭМ
|5
|2
|2
|1
|6-7
|8
|10
|ЭВЕРТОН
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|11
|САУТГЕМПТОН
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|5
|2
|1
|2
|3-6
|7
|13
|НОРВИЧ
|5
|2
|0
|3
|9-12
|6
|14
|БЕРНЛИ
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|15
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|16
|БРАЙТОН
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|18
|НЬЮКАСЛ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|19
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|5
|0
|3
|2
|6-10
|3
|20
|УОТФОРД
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли в Харькове, и англичане победили 3:0. Смотрите видео всех голов:
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