"Манчестер Сити" – "Уотфорд": где смотреть матч, на который Гвардиола не заявил Зинченко

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "МанСити" на матч шестого тура Премьер-лиги

Зинченко не попал в заявку на матч "МанСити" - "Уотфорд" / Фото: Instagram

В шестом туре чемпионата Англии по футболу состоится поединок действующего чемпиона "Манчестер Сити" и идущего на последнем месте клуба "Уотфорд". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

"Манчестер Сити" – "Уотфорд": где смотреть. Матч в прямом эфире покажет канал Сетанта Украина, также смотреть онлайн игру можно на сайте oll.tv.

"Манчестер Сити" – "Уотфорд": прогноз букмекеров. Эксперты практически уверены в успехе хозяев в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу "МанСити" составляет всего 1.10, тогда как на победу "Уотфорда" можно сделать ставку с котировкой 25.0, а на ничью – 10.50. Таким образом, вероятность победы чемпионов Англии равна 87 процентам.

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Уже стали известны стартовые составы команд, и также список игроков, которые смогут усилить игру, выйдя на замену. Среди них не оказалось украинца Александра Зинченко – он не попал в заявку "МанСити".

"Манчестер Сити": 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 22. Менди Б., 30. Отаменди, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва, 25. Фернандиньо, 21. Силва Д., 10. Агуэро, 26. Марез

Запасные: 1. Браво, 12. Анхелиньо, 50. Гарсия Э., 27. Канселу, 7. Стерлинг Р., 8. Гюндоган, 9. Габриэл Жезус

31. Эдерсон, 2. Уолкер, 22. Менди Б., 30. Отаменди, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва, 25. Фернандиньо, 21. Силва Д., 10. Агуэро, 26. Марез Запасные: 1. Браво, 12. Анхелиньо, 50. Гарсия Э., 27. Канселу, 7. Стерлинг Р., 8. Гюндоган, 9. Габриэл Жезус "Уотфорд": 26. Фостер Б., 4. Доусон К., 6. Мариаппа, 25. Олебас, 7. Деулофеу, 8. Клеверли, 16. Дукуре А., 19. Хьюз У., 21. Кико Ф., 29. Капу, 36. Фулкьер

Запасные: 1. Гомес Эу., 2. Янмаат, 14. Чалоба, 27. Кабаселе К., 23. Сарр Ис., 37. Перейра Р., 18. Грей

Команды в подтрибунном помещении:

Таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 5 5 0 0 15-4 15 2 ЛЕСТЕР 6 3 2 1 8-5 11 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 3 1 1 16-6 10 4 БОРНМУТ 6 3 1 2 11-10 10 5 ТОТТЕНХЭМ 6 2 2 2 12-8 8 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 2 2 1 8-4 8 7 ЧЕЛСИ 5 2 2 1 11-11 8 8 АРСЕНАЛ 5 2 2 1 8-8 8 9 ВЕСТ ХЭМ 5 2 2 1 6-7 8 10 ЭВЕРТОН 5 2 1 2 5-7 7 11 САУТГЕМПТОН 6 2 1 3 6-9 7 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 5 2 1 2 3-6 7 13 НОРВИЧ 5 2 0 3 9-12 6 14 БЕРНЛИ 5 1 2 2 6-7 5 15 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 5 1 2 2 5-6 5 16 БРАЙТОН 5 1 2 2 5-8 5 17 АСТОН ВИЛЛА 5 1 1 3 4-6 4 18 НЬЮКАСЛ 5 1 1 3 4-8 4 19 ВУЛВЕРХЭМПТОН 5 0 3 2 6-10 3 20 УОТФОРД 5 0 2 3 4-10 2

Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли в Харькове, и англичане победили 3:0. Смотрите видео всех голов:

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