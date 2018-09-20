"Манчестер Сити" установил антирекорд Лиги чемпионов

19 сентября в матче первого тура Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" потерпел поражение от французского "Лиона" со счетом – 1:2. Украинский полузащитник "Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на игру.

Таким образом, "горожане" установили антирекорд Лиги чемпионов, став первым английским клубом в истории турнира, который проиграл четыре матча подряд.

Напомним, что серия неудач для "МанСити" тянется еще с прошлого сезона. Сначала подопечные Хосепа Гвардиолы уступили "Базелю" в ответном матче 1/8 финала прошлогоднего розыгрыша. Затем "синие" дважды проиграли "Ливерпулю" в четвертьфинале турнира, после чего покинули Лигу чемпионов.

Кроме "Лиона", соперниками "Манчестер Сити" по группе F являются украинский "Шахтер" и немецкий "Хоффенхайм". В матче первого тура "горняки" в Харькове расписали мировую с гостями из Бундеслиги. Таким образом, на данный момент "Манчестер Сити" располагается на последней строчке турнирной таблицы квартета.