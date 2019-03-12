Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Манчестер Сити" выплатит компенсацию жертвам тренеров-педофилов

Сегодня, 14:34

Клуб проводит расследование, чтобы установить масштабы сексуального насилия над несовершеннолетними

База "Манчестер Сити", где занимаются футболисты разных возрастов
База "Манчестер Сити", где занимаются футболисты разных возрастов. Фото: Twitter
"Манчестер Сити" выплатит компенсацию жертвам тренеров-педофилов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a7/254/5c87a72540a8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a7/254/5c87a72540a8c.jpg Футбол Клуб проводит расследование, чтобы установить масштабы сексуального насилия над несовершеннолетними

Английский "Манчестер Сити" окажет материальную помощь жертвам сексуального насилия, пострадавшим от действий работников системы клуба. 

С ноября 2016-го футбольный клуб проводит собственное расследование, которое направлено на установление масштабов сексуального насилия над несовершеннолетними в стенах "Манчестер Сити" со стороны тренера Барри Беннелла и других лиц с 1964 года по настоящее время. В ходе расследования также появились подробности о преступлениях подобного характера со стороны Джона Брума.

В заявлении отмечается, что все детали "Манчестер Сити" не может раскрыть по закону. Тем не менее руководство клуба намерено оказать помощь тем, кто пострадал от педофилов. В "Манчестер Сити" уже знают о почти 40 жертвах. Руководство готово выплатить каждому компенсацию, исчисляемую шестизначной суммой. 

Беннелл работал тренером юношеских команд в "Сити" и другом клубе "Крю Александра". В 2018-м специалист был осужден за 43 эпизода сексуального насилия в отношении 12 бывших подопечных. Он был приговорен к 31 году тюремного заключения, после чего о надругательствах с его стороны заявили еще 86 человек.

Напомним, что сегодня будут сыграны ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них пройдет украинское дерби. "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимает "Шальке" Евгения Коноплянки. Первая встреча этих команд завершилась волевой победой английского клуба со счетом – 3:2. "Горожане" забили два гола в концовке встречи. Мы ведем онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Шальке". Начало поединка в 22:00.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Манчестер Сити

Вы сейчас просматриваете новость " "Манчестер Сити" выплатит компенсацию жертвам тренеров-педофилов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Обильное питье: печальные последствия

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Как бегать с большой грудью?

Сальма Хайек поразила откровенным фото

Ребенок внутри матери: невероятное видео

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)
Загрузка...

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

Вчера, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

10 марта, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Победа номер 17: как Тарас Шелестюк избивал мексиканца Мартинеса

10 марта, 09:49

Бронзовый призер Олимпиады-2012 сохранил свой непобедимый статус, выиграв все раунды боя в Калифорнии

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

10 марта, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров