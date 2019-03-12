"Манчестер Сити" выплатит компенсацию жертвам тренеров-педофилов

Клуб проводит расследование, чтобы установить масштабы сексуального насилия над несовершеннолетними

База "Манчестер Сити", где занимаются футболисты разных возрастов. Фото: Twitter

"Манчестер Сити" выплатит компенсацию жертвам тренеров-педофилов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a7/254/5c87a72540a8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a7/254/5c87a72540a8c.jpg 2019-03-12T14:34:04+02:00 Футбол Клуб проводит расследование, чтобы установить масштабы сексуального насилия над несовершеннолетними

Английский "Манчестер Сити" окажет материальную помощь жертвам сексуального насилия, пострадавшим от действий работников системы клуба.

С ноября 2016-го футбольный клуб проводит собственное расследование, которое направлено на установление масштабов сексуального насилия над несовершеннолетними в стенах "Манчестер Сити" со стороны тренера Барри Беннелла и других лиц с 1964 года по настоящее время. В ходе расследования также появились подробности о преступлениях подобного характера со стороны Джона Брума.

В заявлении отмечается, что все детали "Манчестер Сити" не может раскрыть по закону. Тем не менее руководство клуба намерено оказать помощь тем, кто пострадал от педофилов. В "Манчестер Сити" уже знают о почти 40 жертвах. Руководство готово выплатить каждому компенсацию, исчисляемую шестизначной суммой.

Беннелл работал тренером юношеских команд в "Сити" и другом клубе "Крю Александра". В 2018-м специалист был осужден за 43 эпизода сексуального насилия в отношении 12 бывших подопечных. Он был приговорен к 31 году тюремного заключения, после чего о надругательствах с его стороны заявили еще 86 человек.

Напомним, что сегодня будут сыграны ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них пройдет украинское дерби. "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимает "Шальке" Евгения Коноплянки. Первая встреча этих команд завершилась волевой победой английского клуба со счетом – 3:2. "Горожане" забили два гола в концовке встречи. Мы ведем онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Шальке". Начало поединка в 22:00.

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