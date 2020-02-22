"Манчестер Сити" за сумасшедшие деньги нанял адвоката, который блокировал Brexit

Известный в Великобритании адвокат Дэвид Панник возглавит юридический отдел "Манчестер Сити" и будет представлять интересы клуба в суде по делу о двухгодичной дисквалификации "горожан" из еврокубков. Манчестерская команда платит адвокату по 20 тысяч фунтов стерлингов ежедневно. Отметим, что Панника стал известным после того, как дважды откладывал выход Великобритании из Европейского Союза.

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Напомним, что "Сити" был отстранен то еврокубков на два сезона из-за нарушений финансового фэйр-плей, а также оштрафован на 30 миллионов евро. Клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией по данному вопросу.

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Также мы писали, что клуб Александра Зинченко могут ждать новые санкции – от снятия очков в Премьер-лиге до ссылки в четвертый английский дивизион. Кроме того, за финансовые махинации "Манчестер Сити" грозит лишение чемпионства-2014.

Смотрите, как "МанСити" играл с "Шахтером" в Лиге чемпионов:

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