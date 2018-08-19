"Манчестер Сити" забил шесть голов "Хаддерсфилду", у Агуэро новое достижение

"Манчестер Сити" разгромил "Хаддерсфилд" в матче второго тура чемпионата Англии со счетом 6:1. Хет-трик в матче оформил Серхио Агуэро, по одному голу забили Габриэл Жезус, Давид Сильва, а Теренс Конголо оформил автогол. Гол престижа у "Хаддерсфилда" на счету Йона Горенца-Станковича.

Агуэро оформил девятый хет-трик в Премьер-лиге. Больше него в истории турнира сделал только экс-форвард "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер -11.

Последний мяч аргентинца в матче стал для него 146-м в Англии. Он вышел на второе место в списке бомбардиров-легионеров Премьер-лиги. На первом месте расположился француз Тьерри Анри, на счету которого 175 голов.

"Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд" – 6:1

Голы: Агуэро (25, 35, 75), Габриэл Жезус (31), Сильва (48), Конголо (84, аг) – Горенц-Станкович (43)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Лапорт, Менди, Стоунз, Бернарду Силва, Фернандиньо, Сильва (Марез, 64), Гюндоган (Фоден, 82), Габриэл Жезус, Агуэро (Сане, 76).

"Хаддерсфилд": Хэймер, Горенц-Станкович, Шиндлер, Конголо, Хадерджонай, Сабири (Депуатр, 46), Притчард (Диакаби, 61), Смит, Биллинг, Леве, Мунье (Собхи, 84).

Предупреждения: Биллинг (51), Шиндлер (69).

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