"Манчестер Сити" заплатил 8 миллионов за футболиста, которого оставил в родной команде

Английский клуб оформил трансфер полузащитника хорватского "Хайдука" Анте Палаверсы

Анте Палаверса. Фото hajduk.hr.

"Манчестер Сити" заплатил 8 миллионов за футболиста, которого оставил в родной команде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/346/78d/5c534678df389.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/346/78d/5c534678df389.jpg 2019-01-31T21:13:00+02:00 Футбол Английский клуб оформил трансфер полузащитника хорватского "Хайдука" Анте Палаверсы

Английский "Манчестер Сити" приобрел у хорватского "Хайдука" полузащитника Анте Палаверсу и оставил его в родной команде на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Сплита. Договор аренды 18-летнего полузащитника рассчитан до лета 2020 года, но при этом "Сити" может прервать аренду в январе 2020 года, если клубу понадобятся услуги Палаверсы.

Согласно сообщениям британских СМИ, за переход хорвата "Манчестер Сити" заплатил 7 миллионов фунтов (чуть больше 8 миллионов евро). Палаверса выступает за основную команду "Хайдука" с нынешнего сезона и провел в чемпионате Хорватии 12 матчей, забил 2 мяча.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" купил футболиста без британской визы. 21-летний японский защитник "Кавасаки Фронтале" Ко Итакура также сразу был отдан в аренду "Гронингену".

Напомним, что в недавнем матче Кубка лиги украинец Александр Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити". 22-летний футболист помог своей команде разгромить скромный "Бертон".

Сегодня также стало известно, что "Реал" хочет купить форварда "МЮ" за 100 миллионов, пока тот не продлил контракт. Испанский клуб нацелился на Маркуса Рашфорда.

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