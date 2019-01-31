Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Манчестер Сити" заплатил 8 миллионов за футболиста, которого оставил в родной команде

31 января, 21:13

Английский клуб оформил трансфер полузащитника хорватского "Хайдука" Анте Палаверсы

Анте Палаверса. Фото hajduk.hr
Анте Палаверса. Фото hajduk.hr.
"Манчестер Сити" заплатил 8 миллионов за футболиста, которого оставил в родной команде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/346/78d/5c534678df389.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/346/78d/5c534678df389.jpg Футбол Английский клуб оформил трансфер полузащитника хорватского "Хайдука" Анте Палаверсы

Английский "Манчестер Сити" приобрел у хорватского "Хайдука" полузащитника Анте Палаверсу и оставил его в родной команде на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Сплита. Договор аренды 18-летнего полузащитника рассчитан до лета 2020 года, но при этом "Сити" может прервать аренду в январе 2020 года, если клубу понадобятся услуги Палаверсы.

Согласно сообщениям британских СМИ, за переход хорвата "Манчестер Сити" заплатил 7 миллионов фунтов (чуть больше 8 миллионов евро). Палаверса выступает за основную команду "Хайдука" с нынешнего сезона и провел в чемпионате Хорватии 12 матчей, забил 2 мяча.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" купил футболиста без британской визы. 21-летний японский защитник "Кавасаки Фронтале" Ко Итакура также сразу был отдан в аренду "Гронингену".

Напомним, что в недавнем матче Кубка лиги украинец Александр Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити". 22-летний футболист помог своей команде разгромить скромный "Бертон".

Сегодня также стало известно, что "Реал" хочет купить форварда "МЮ" за 100 миллионов, пока тот не продлил контракт. Испанский клуб нацелился на Маркуса Рашфорда.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег трансферы, Манчестер Сити, Хайдук Сплит

Вы сейчас просматриваете новость " "Манчестер Сити" заплатил 8 миллионов за футболиста, которого оставил в родной команде". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

Вчера, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

Вчера, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный"

30 января, 14:13

Питерский "Зенит" представил бывшего защитника "Шахтера"

Американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой

30 января, 11:24

Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах