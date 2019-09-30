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"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал": букмекеры больше верят в команду Сульшера

30 сентября, 15:02

Кто фаворит поединка АПЛ

Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед / Фото: Instagram

В понедельник, 30 сентября, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере состоится матч седьмого тура чемпионата Англии, в котором встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Мы проведет онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал ".

Стали известны котировки букмекеров на эту встречу. Фаворитом этого поединка больше считают команду Сульшера. На "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 2,34, тогда как на "Арсенал" – 3,05. Ничья оценивается в 3,50.

За всю историю коллективы провели между собой 230 матчей. Манчестер Юнайтед смог одержать 97 побед, "канониры" оказывались сильнее в 82 случаях и 51 раз была зафиксирована ничья.

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Накануне "Манчестер Юнайтед" отчитался о доходах клуба за очередной финансовый год. Несмотря на отсутствие трофеев, "МЮ" установил новый клубный рекорд. Чистая прибыль клуба составила 56 млн евро.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов.

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В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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арсенал чемпионат Англии Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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