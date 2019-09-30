"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал": где смотреть битву за ТОП-4

Олд Траффорд / Фото: Instagram

"Манчестер Юнайтед" в понедельник, 30 сентября, в заключительном матче седьмого тура чемпионата Англии на своем поле примет лондонский "Арсенал". В турнирной таблице АПЛ "красные дьяволы" идут на 11 месте с восемью баллами, гости – восьмые с 11 пунктами. Мы проведем онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенала" с яркими фото.

Посмотреть поединок можно на канале "Сетанта". Начало в 22:00

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За всю историю коллективы провели между собой 230 матчей. "Манчестер Юнайтед" смог одержать 97 побед, "канониры" оказывались сильнее в 82 случаях и 51 раз была зафиксирована ничья. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Кевином Френдом.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов.

В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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