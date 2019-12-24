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"Манчестер Юнайтед" готов избавиться от избалованного футболиста уже летом

24 декабря, 12:18

Поль Погба в скором времени вернется в "Ювентус"

Поль Погба

Поль Погба / Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" готов продать 26-летнего французского полузащитника Поля Погба в туринский "Ювентус" летом.

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"Красные дьяволы" хотят получить за своего игрока 60 миллионов евро и 25-летнего немецкого полузащитника Эмре Джана.

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Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер и агент футболиста Мино Райола заявили, что Погба не покинет "Олд Траффорд" в предстоящее трансферное окно.

Смотрите, как Погба забивает за "Манчестер Юнайтед":

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В текущем сезоне Поль провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.

Ранее мы писали, что "Дырявые дьяволы" вновь разочаровали и выдали худшую серию за 48 лет. "Манчестер Юнайтед" пропустил в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".

Также добавим, что легенда "Манчестер Юнайтед" обзавелся шикарным особняком с бункером и отдельным лифтом. Уэйн Руни решил перебраться в графство Чешир.

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Манчестер Юнайтед Ювентус Турин Поль Погба

Источник: TuttoSport

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