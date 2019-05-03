"Манчестер Юнайтед" готов платить половину зарплаты, лишь бы избавиться от Санчеса
Английский клуб хочет избавиться от чилийского футболиста ближайшим летом
Как сообщает Daily Mail, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер недоволен ирой нападающего Алексиса Санчеса и хочет продать его в другой клуб уже этим летом. Однако препятствием на пути к продаже нападающего может стать его зарплата, которая составляет 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. "Манчестер Юнайтед" тратит на него около 26 миллионов фунтов в год. И намерен убедить другие клубы в покупке 30-летнего форварда.
"МЮ" рассматривает вариант с арендой игрока при условии, что будет выплачивать футболисту 13 миллионов фунтов в год.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" обменял Санчеса на Мхитаряна у "Арсенала" зимой 2018 года. При этом команды не стали доплачивать, хотя ориентировочная стоимость Санчеса в два раза больше цены на армянина. Но чилиец так и не сумел заиграть на "Олд Траффорд" ни при Моуринью, ни при Сульшере. В текущем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забюил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.
Ранее мы писали, что во время матча "МЮ" – "Челси" футболист вылетел за пределы поля и сбил фотографа. Защитник Сезар Аспиликуэта попытался отобрать мяч у форварда "МЮ" Ромелу Лукаку, но оказался за пределами поля.
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