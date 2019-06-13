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"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба за 170 млн евро

13 июня, 13:11

Французского полузащитника хочет купить "Реал", а он собрался в "Ювентус"

Погба готов к переезду
Погба готов к переезду. Фото: AFP

Английский "Манчестер Юнайтед" готов отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за сумму не меньшую 170 млн евро. Об этом сообщает Daily Mirror. 

Главным претендентом на чемпиона мира в составе сборной Франции является мадридский "Реал". Другими клубами, желающими заполучить футболиста является "Ювентус" и "ПСЖ". 

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отговорил клуб от покупки Кристиана Эриксена ради трансфера Погба. Сам же Поль дал свое согласие на переход в "Ювентус". 

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" летом 2016 года. Сумма трансфера составила 105 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провел 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 – с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.

Напомним, что бутсы полузащитника Франции Поля Погба были проданы на аукционе в Париже. Бутсы, в которых Погба сыграл в финале ЧМ-2018 с Хорватией, оценили в 30 тысяч евро.

Ранее мы писали, что футболисты сборной Франции получили перстни за победу в чемпионате мира-2018. Перстни были сделаны по аналогии с наградой, которую вручают баскетболистам за победу в плей-офф НБА. По данным французских СМИ, создание колец для игроков национальной команды финансировал Погба.

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Тег Манчестер Юнайтед, сборная Франции, Поль Погба

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Championat.ru

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