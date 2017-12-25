"Манчестер Юнайтед" хочет купить сына Патрика Клюйверта
В текущем сезоне Джастин отметился пятью голами в 14 матчах чемпионата Голландии
По информации Daily Mail, руководство "Манчестер Юнайтед" намерено приобрести у "Аякса" голландского нападающего Джастина Клюйверта.
Сообщается, что скауты манкунианцев следят за перспективным 18-летним футболистом уже больше года и вскоре "МЮ" сделает предложение "Аяксу" по игроку.
В нынешнем сезоне Клюйверт отметился пятью голами в 14 матчах чемпионата Голландии, также на его счету мяч в ворота "Твенте" в Кубке страны и два гола в отборочном турнире на молодежный Евро (один из них в ворота Украины).
Джастин – сын знаменитого форварда сборной Голландии Патрика Клюйверта, который сейчас занимает пост спортивного директора "ПСЖ".
Младший сын Патрика 9-летний Шейн Клюйверт перешел из "ПСЖ" в Барселону" прошлым летом. В июле Шейн Клюйверт стал самым молодым спортсменом в истории Голландии, подписавшим контракт с производителем спортивной атрибутики.
Отметим, что недавно форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович забил первый гол за 255 дней. Шведский футболист долго восстанавливался от травмы колена.
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