"Манчестер Юнайтед" хочет купить сына Патрика Клюйверта

Вчера, 15:39

В текущем сезоне Джастин отметился пятью голами в 14 матчах чемпионата Голландии

Джастин Клюйверт. Фото ajax.nl
Джастин Клюйверт. Фото ajax.nl

По информации Daily Mail, руководство "Манчестер Юнайтед" намерено приобрести у "Аякса" голландского нападающего Джастина Клюйверта.

Сообщается, что скауты манкунианцев следят за перспективным 18-летним футболистом уже больше года и вскоре "МЮ" сделает предложение "Аяксу" по игроку.

В нынешнем сезоне Клюйверт отметился пятью голами в 14 матчах чемпионата Голландии, также на его счету мяч в ворота "Твенте" в Кубке страны и два гола в отборочном турнире на молодежный Евро (один из них в ворота Украины).

Джастин – сын знаменитого форварда сборной Голландии Патрика Клюйверта, который сейчас занимает пост спортивного директора "ПСЖ".

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Младший сын Патрика 9-летний Шейн Клюйверт перешел из "ПСЖ" в Барселону" прошлым летом. В июле Шейн Клюйверт стал самым молодым спортсменом в истории Голландии, подписавшим контракт с производителем спортивной атрибутики.

Отметим, что недавно форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович забил первый гол за 255 дней. Шведский футболист долго восстанавливался от травмы колена.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Аякс Амстердам, чемпионат Голландии, Джастин Клюйверт

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Источник:

Football.ua

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