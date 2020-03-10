"Манчестер Юнайтед" избавляется от "балласта": воспитанник команды больше не нужен манкунианцам

"Манчестер Юнайтед" собирается продать полузащитника Джесси Лингарда в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com. По сведениям издания, главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер больше не рассчитывает на футболиста. Интерес к хавбеку проявляют "Атлетико" и "Рома".

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Приход полузащитника Бруну Фернандеша и форварда Одиона Игало негативно отразился на игровом времени англичанина. Лингард нанял агента Мино Райолу для поиска вариантов для продолжения карьеры. В нынешнем сезоне 27-летний Джесси Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Также мы писали, что "Брюгге" залег на дно, пропустив пять мячей от "Манчестер Юнайтед". Команда Оле-Гуннара Сульшера обыграла соперника в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" сыграл в Бельгии вничью с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы:

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