Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Манчестер Юнайтед" – ЛАСК: где смотреть матч Лиги Европы

5 августа, 13:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

5 августа в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы: "Манчестер Юнайтед" примет австрийский ЛАСК. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК. Сам матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

Первый матч между командами в марте завершился разгромной победой "Красных дьяволов" со счетом 5:0, поэтому ответная встреча превращается в простую формальность. Гости впервые в своей истории смогут посетить легендарный стадион и, возможно, даже попытаются потрепать нервы подопечным Уле-Гуннара Сульшера.

Впрочем, такое развитие событие крайне маловероятно. Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команду Уле-Гуннара Сульшера – 1.23, на ничью – 6.80, на победу ЛАСКа – 13.0. Что касается выхода в следующий раунд, то эксперты даже не предполагают, что "Юнайтед" может остаться вне четвертьфинала, в то время как шансы ЛАСКа пройти дальше минимальные – 51.00.

К слову, в следующем раунде победитель этой пары встретится с лучшей командой из пары "Истанбул" – "Копенгаген". Турки в первой встрече одержали домашнюю победу 1:0, поэтому пока являются фаворитом в этом противостоянии.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК:

Реклама

Футбол ,2 live
Oll.tv (в подписке)
Футбол 2, четверг, 09:30 (повтор)
Футбол 1, четверг, 13:55 (повтор)
Футбол 2, пятница, 11:10 (повтор)

Как "МЮ" и ЛАСК играли между собой в первом матче:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

трансляция Лига Европы Манчестер Юнайтед где смотреть ЛАСК

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять