"Манчестер Юнайтед" – ЛАСК: где смотреть матч Лиги Европы

Список трансляций матча 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

5 августа в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы: "Манчестер Юнайтед" примет австрийский ЛАСК. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК. Сам матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Первый матч между командами в марте завершился разгромной победой "Красных дьяволов" со счетом 5:0, поэтому ответная встреча превращается в простую формальность. Гости впервые в своей истории смогут посетить легендарный стадион и, возможно, даже попытаются потрепать нервы подопечным Уле-Гуннара Сульшера.

Впрочем, такое развитие событие крайне маловероятно. Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команду Уле-Гуннара Сульшера – 1.23, на ничью – 6.80, на победу ЛАСКа – 13.0. Что касается выхода в следующий раунд, то эксперты даже не предполагают, что "Юнайтед" может остаться вне четвертьфинала, в то время как шансы ЛАСКа пройти дальше минимальные – 51.00.

К слову, в следующем раунде победитель этой пары встретится с лучшей командой из пары "Истанбул" – "Копенгаген". Турки в первой встрече одержали домашнюю победу 1:0, поэтому пока являются фаворитом в этом противостоянии.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК:

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Как "МЮ" и ЛАСК играли между собой в первом матче:

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