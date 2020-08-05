"Манчестер Юнайтед" – ЛАСК: онлайн трансляция матча Лиги Европы

В среду, 5 августа, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы: в Манчестері на стадионе "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" примет австрийский ЛАСК. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча "МЮ" – ЛАСК с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" – ЛАСК

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В первом матче, который состоялся еще в марте, "МЮ" разгромил своего соперника на его же стадионе со счетом 5:0. Забитыми голами отметились Одион Игало, Дэниел Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра. В связи с этим вопрос об обладателе путевки в четвертьфинал не сегодня не стоит. Единственная интрига: каким будет итоговый результат двухматчевого противостояния и сможет ли скромный аутсайдер хотя бы раз поразить ворота гранда.

Тем не менее, мало верится, что австрийцы смогут отквитать пять мячей "Юнайтед", который после карантина выдал феерическую серию, позволившую команде занять третье место в Премьер-лиге. После вынужденной паузы "МЮ" проиграл лишь один матч – полуфинал Кубка Англии "Челси" (1:3) в середине июля. А предыдущее поражение было еще в январе. С тех пор команда провела 22 матча.

"Мы знаем, что это будет сложная игра. Она не будет похожа на первый матч, где мы выиграли 5:0. Мы забили три гола за последние пять минут, поэтому, конечно, мы знаем, что мы должны выполнить. У игроков будет возможность сыграть в четвертьфинале, если мы справимся", – настраивает своих игроков наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер.

ЛАСК проиграл три последних матча в чемпионате Австрии, тем не менее, это не помешало команде занять четвертое место в турнирной таблице и пробиться в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон. А 29 июля австрийцы провели товарищеский матч против "Сеницы" из Словакии и снова уступили. Эти результаты только подтверждают подозрения, что текущий еврокубковый поход завершится для ЛАСКа в Манчестере.

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Команды подходят к рестарту Лиги Европы с некоторыми кадровыми проблемами. У "МЮ" матч пропустят Фил Джонс, Аксель Туанзебе и Люк Шоу. У ЛАСКа в лазарете находятся Лукас Гргич, Томас Гойгингер, Мамаду Карамоко и Марвин Потцманн.

Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с лучшей командой из пары "Истанбул" – "Копенгаген". В первой встрече турецкий клуб одержал гостевую минимальную победу со счетом 1:0. Начиная с 1/4 финала стадии Лиги Европы будут состоять из одного матча. Все матчи пройдут в Германии, а финал состоится 21 августа в Кельне.

Букмекеры о матче "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК:

Букмекеры не сомневаются в победе "Манчестер Юнайтед": коэффициент на победу команды Уле-Гуннара Сульшера в основное время – 1.25, на ничью – 6.50, на победу ЛАСКа – 12.0. Вариант того, что австрийцы каким-то чудом пройдут в следующий раунд, оценивается сумасшедшим коэффициентом 55.00.

В прямом эфире матч можно будет смотреть на канале канале "Футбол 2", который доступен на сайте Oll.tv (в подписке).

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