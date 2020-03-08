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"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": прогноз букмекеров

8 марта, 15:30

Алексей Трофименко

Александр Зинченко и компания победят с вероятностью в 55 процентов - вердикт экспертов

Сегодня в центральном поединке 29 тура английской Премьер-лиги встречаются принципиальные соперники из Манчестера – "Юнайтед" против "Сити". Игра начнется в 18:30, а мы проведем онлайн "МЮ" – "МанСити" с фото и комментариями.

Эксперты букмекерских контор считают футболистов Гвардиолы фаворитами встречи. Коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.75, тогда как ставку на победу "МЮ" можно сделать с котировкой 4.40, а на ничью – 4.20. Таким образом, эксперты установили такую вероятность исхода дерби Манчестера: победа "МЮ" 22 процента, ничья 23 процента, победа "МанСити" 55 процентов.

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Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.67, а на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку с котировкой 2.30. Таким образом, сегодня с вероятностью в 58 процентов будет забито три или более гола.

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Вероятные авторы голов в составе "Манчестер Юнайтед":

  • Антони Марсьяль – 3.35 (коэффициент на "забьет гол")
  • Бруну Фернандеш – 4.00
  • Мейсон Гринвуд – 4.25
  • Скотт Мактоминей – 8.50
  • Гарри Магуайр – 11.0

Вероятные авторы голов в составе "Манчестер Сити":

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  • Серхио Агуэро – 1.95
  • Рахим Стерлинг – 2.80
  • Рияд Марез – 3.50
  • Кевин де Брейне – 4.00
  • Бернарду Силва – 4.00

Серхио Агуэро

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

Отметим, что обе команды продолжают борьбу в еврокубках. "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы прошел бельгийский "Брюгге", сыграв на выезде вничью 1:1, а дома одержав убедительную победу 5:0. Смотрите обзор ответной игры:

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прогноз букмекеры чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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