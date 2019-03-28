"Манчестер Юнайтед" назначил Сульшера постоянным тренером
Норвежский тренер установил рекорд клуба по количеству побед и вывел его в 1/4 финала Лиги чемпионов
"Манчестер Юнайтед" объявил, что исполняющий обязанности главного тренера Уле-Гуннар Сульшер назначен полноценным наставником команды. Стороны заключили трехлетний контракт. Сульшер забил 126 голов в 366 матчах за "Юнайтед" в период с 1996 по 2007 год, а также управлял резервной командой клуба до конца 2010 года. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" после увольнения Жозе Моуринью 19 декабря 2018 года и выиграл восемь матчей подряд, установив новый рекорд клуба.
Всего под руководством норвежца "Красные дьяволы" одержали 14 побед в 19 матчах. Сульшеру удалось набрать больше очков в Премьер-лиги, чем любой другой клуб за это время. Также Сульшер героически вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"С первого дня моего приезда я чувствовал себя как дома в этом особом клубе", – признался Сульшер после заключения контракта. – "Для меня было честью быть игроком "Манчестер Юнайтед", а затем начать свою тренерскую карьеру здесь. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад возможности долгое время руководить клубом и надеяться на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные фанаты."
Ранее стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" пожертвует норвежцам за Сульшера. В качестве жеста доброй воли манкунианцы переведут на счет "Мольде" 7 млн евро.
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