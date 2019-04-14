"Манчестер Юнайтед" обновил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон
Английский клуб 12 раз пробивал "с точки" в текущем сезоне
"Манчестер Юнайтед" победил "Вест Хэм Юнайтед" в 34-м туре английской Премьер-лиги благодаря дублю полузащитника Поля Погба, дважды реализовавшего пенальти. Как сообщает Gracenote Live в Twitter, второй 11-метровый удар в этой встрече стал для "красных дьяволов" уже 12-м в нынешнем сезоне. Таким образом, манкунианцы установили клубный рекорд по этому показателю за всю историю участия в Премьер-лиге.
Сам Погба, реализовав оба пенальти, достиг показателя в семь голов с 11-метровой отметки в этом сезоне чемпионата Англии. Больше него таким образом в одной кампании за "Манчестер Юнайтед" забивал только нападающий Руд ван Нистелрой – в сезоне-2002/03 он забил восемь мячей с пенальти.
"Манчестер Юнайтед", набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее мы писали, что "МЮ" впервые с 2005 года ни разу не попал в створ ворот соперников. Английский клуб в Лиге чемпионов дома проиграл "Барселоне".
Кстати, мы уже сообщали, что летом "Манчестер Юнайтед" собираются покинуть шесть футболистов. В трансферное окно английский клуб может существенно обновить состав.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Манчестер Юнайтед" обновил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Ливерпуль" – "Челси" и другие матчи 34 тура чемпионата Англии
Расписание, результаты и трансляции поединков английской Премьер-лиги
У Зидана случился первый конфликт с руководством "Реала" после возвращения в команду
Тренер хочет видеть Погба в "Реале", но президент считает иначе
Хосеп Гвардиола анонсировал возвращение на поле Александра Зинченко
Украинец восстановился после растяжения задней поверхности бедра
"Тоттенхэм" потерял свою звезду Гарри Кейна до конца сезона
Нападающий сборной Англии получил травму в матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"