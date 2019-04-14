"Манчестер Юнайтед" обновил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон

Английский клуб 12 раз пробивал "с точки" в текущем сезоне

"Манчестер Юнайтед" победил "Вест Хэм Юнайтед" в 34-м туре английской Премьер-лиги благодаря дублю полузащитника Поля Погба, дважды реализовавшего пенальти. Как сообщает Gracenote Live в Twitter, второй 11-метровый удар в этой встрече стал для "красных дьяволов" уже 12-м в нынешнем сезоне. Таким образом, манкунианцы установили клубный рекорд по этому показателю за всю историю участия в Премьер-лиге.

Сам Погба, реализовав оба пенальти, достиг показателя в семь голов с 11-метровой отметки в этом сезоне чемпионата Англии. Больше него таким образом в одной кампании за "Манчестер Юнайтед" забивал только нападающий Руд ван Нистелрой – в сезоне-2002/03 он забил восемь мячей с пенальти.

"Манчестер Юнайтед", набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее мы писали, что "МЮ" впервые с 2005 года ни разу не попал в створ ворот соперников. Английский клуб в Лиге чемпионов дома проиграл "Барселоне".

Кстати, мы уже сообщали, что летом "Манчестер Юнайтед" собираются покинуть шесть футболистов. В трансферное окно английский клуб может существенно обновить состав.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Манчестер Юнайтед" обновил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.