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"Манчестер Юнайтед" обновил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон

Сегодня, 10:09

Английский клуб 12 раз пробивал "с точки" в текущем сезоне

"Манчестер Юнайтед" победил "Вест Хэм Юнайтед" в 34-м туре английской Премьер-лиги благодаря дублю полузащитника Поля Погба, дважды реализовавшего пенальти. Как сообщает Gracenote Live в Twitter, второй 11-метровый удар в этой встрече стал для "красных дьяволов" уже 12-м в нынешнем сезоне. Таким образом, манкунианцы установили клубный рекорд по этому показателю за всю историю участия в Премьер-лиге.

Сам Погба, реализовав оба пенальти, достиг показателя в семь голов с 11-метровой отметки в этом сезоне чемпионата Англии. Больше него таким образом в одной кампании за "Манчестер Юнайтед" забивал только нападающий Руд ван Нистелрой – в сезоне-2002/03 он забил восемь мячей с пенальти.

"Манчестер Юнайтед", набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее мы писали, что "МЮ" впервые с 2005 года ни разу не попал в створ ворот соперников. Английский клуб в Лиге чемпионов дома проиграл "Барселоне".

Кстати, мы уже сообщали, что летом "Манчестер Юнайтед" собираются покинуть шесть футболистов. В трансферное окно английский клуб может существенно обновить состав.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Поль Погба

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Championat.ru

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