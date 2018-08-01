"Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка

Сегодня, 17:50

Мартиаль уехал в Париж в связи с рождением ребенка и пропустил уже восемь дней

Антони Мартиаль. Фото AFP
Антони Мартиаль. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" оштрафовал форварда Антони Мартиаля на 250 тысяч долларов за самовольный отъезд из лагеря команды, сообщает The Sun. Француз покинул тур, который клуб проводит в США и не тренируется уже на протяжении 8 дней.

Он улетел в Париж в связи с рождением ребенка. Однако до сих пор 22-летний игрок не вернулся в команду, несмотря на требование главного тренера Жозе Моуринью. Португальский специалист, общаясь на пресс-конференции с журналистами, переадресовал вопрос о сроках возвращения француза пресс-атташе клуба, а потом добавил: "Я не знаю".

По информации английской прессы, наставник "Красных дьяволов" хочет расстаться с игроком.

Сегодня в Майами состоялся матч в рамках Международного кубка чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". В составе испанского клуба дебютировал украинец Андрей Лунин. Наш вратарь вышел на второй тайм и отстоял на ноль, но это не помогло его команде.

А в первом матче на турнире в составе "Манчестер Юнайтед" дебютировал экс-игрок "Шахтера" Фред. Бразилец появился на поле во втором тайме и не помог команде уйти от разгромного поражения от "Ливерпуля".

Кстати, во время турнира в США случился комический эпизод, связанный с грандом из Манчестера. Американский актер болел за "Манчестер Юнайтед" в форме "Манчестер Сити" – Нил Патрик Харрис впервые посетил футбольный матч и перепутал цвета команд.
футбол, Манчестер Юнайтед, Антони Мартиаль

Вы сейчас просматриваете новость ""Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фред дебютировал за "МЮ", но не помог команде уйти от разгромного поражения от "Ливерпуля"

29 Июля, 11:04

Голы и лучшие моменты матча Международного кубка чемпионов

Футбол

Алекс Фергюсон. Фото AFP

Легендарный тренер Алекс Фергюсон выступил с обращением после перенесенного инсульта

26 Июля, 18:42

Шотландец поблагодарил врачей, болельщиков и пожелал удачи "Манчестер Юнайтед"
Загрузка...

Футбол

Нил Патрик Харрис. Фото Instagram

Американский актер болел за "Манчестер Юнайтед" в форме "Манчестер Сити"

27 Июля, 15:08

Звезда Голливуда перепутал цвета манчестерских грандов

Футбол

Аксель Туанзебе

Игрок "Манчестер Юнайтед" накормил бегемотов и попал в Книгу рекордов Гиннесса

19 Июля, 15:43

Аксель Туанзебе стал лучшим в настольной игре Hungry Hippos
Загрузка...