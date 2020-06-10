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"Манчестер Юнайтед" отказался играть за несколько минут до начала матча: что испугало "дьяволов"

10 июня, 11:45

Олег Люлька Олег Люлька

Футболисты английского гранда сразу покинули поле, узнав, что у тренера их соперников обнаружен коронавирус

Товарищеский матч между "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити", который должен был состояться накануне, был отменен буквально за несколько минут до начала игры. Причина – коронавирус у тренера "Сток Сити" Майкла О’Нила.

Как сообщает Manchester Evening News, матч должен был пройти на базе "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне. Футболисты манкунианцев уже вышли на разминку, но сразу же покинули поле, когда стало известно о заражении О’Нила. Игроки "МЮ" не контактировали ни с кем из "Сток Сити", поэтому вероятность заражения "красных дьяволов" невысока.

Уле-Гуннар Сульшер и его "Манчестер Юнайтед"

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Уле-Гуннар Сульшер и его "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, тренер выступающего в Чемпионшипе "Сток Сити" Майкл О’Нил пять раз проходил тестирование на коронавирус, и его результаты были отрицательными. С учетом последнего положительного теста, О'Нил отправится на самоизоляцию и будет поддерживать контакт с тренерским штабом клуба и футболистами при помощи видеосвязи.

Майкл О’Нил

Майкл О’Нил / Фото: Getty Images

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Напомним, что в настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт турнира запланирован на 17 июня. Следом, 20 июня, должны возобновиться игры в Чемпионшипе – втором по значимости дивизионе английского футбола.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" до карантина громил в Лиге Европы ЛАСК (5:0)

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Сток Сити коронавирус Майкл О'Нил

Источник: Сегодня|Спорт

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