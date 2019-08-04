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"Манчестер Юнайтед" по пенальти одолел "Милан" в Международном кубке чемпионов

Сегодня, 10:51

В основное время матча "Манчестер Юнайтед" забил два мяча в ворота соперника и один - в свои

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" в серии пенальти

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" в серии пенальти / Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" по пенальти одолел "Милан" в Международном кубке чемпионов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4 Футбол В основное время матча "Манчестер Юнайтед" забил два мяча в ворота соперника и один - в свои

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" победили в серии пенальти итальянский "Милан" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов. Основное время встречи, которая прошла в Кардиффе, завершилось со счетом 2:2. В составе "Манчестер Юнайтед" отличились Маркус Рэшфорд (14-я минута) и Джесси Лингард (72). У "Милана" гол забил Сусо (26), еще один мяч в воротах английского клуба оказался в результате автогола Виктора Линделефа (60).

В серии пенальти точнее были футболисты "Манчестер Юнайтед" – 5:4. Видео победного пенальти:

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Ранее мы писали, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" поддержал смертные казни. При этом Андрей Канчельскис рассказал, как чудом избежал уголовного преследования в Саудовской Аравии после попытки провезти бутылку вина.

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Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.

Смотрите видео: как "Манчестер Юнайтед" и "Челси" играли вничью

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Милан Италия товарищеский матч видео голов Манчестер Юнайтед пенальти

Источник: Сегодня|Спорт

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