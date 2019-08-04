"Манчестер Юнайтед" по пенальти одолел "Милан" в Международном кубке чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" победили в серии пенальти итальянский "Милан" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов. Основное время встречи, которая прошла в Кардиффе, завершилось со счетом 2:2. В составе "Манчестер Юнайтед" отличились Маркус Рэшфорд (14-я минута) и Джесси Лингард (72). У "Милана" гол забил Сусо (26), еще один мяч в воротах английского клуба оказался в результате автогола Виктора Линделефа (60).
В серии пенальти точнее были футболисты "Манчестер Юнайтед" – 5:4. Видео победного пенальти:
Ранее мы писали, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" поддержал смертные казни. При этом Андрей Канчельскис рассказал, как чудом избежал уголовного преследования в Саудовской Аравии после попытки провезти бутылку вина.
Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.
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