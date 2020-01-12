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"Манчестер Юнайтед" поиздевался над "канарейками" из Норвича и вернул себе пятое место

12 января, 08:55

Команда Уле-Гуннара Сульшара забила аутсайдеру четыре "сухих" мяча

Рэшфорд отличился двумя голами "Норвичу"

Рэшфорд отличился двумя голами "Норвичу" / Фото: Reuters

Субботним вечером 11 января "Манчестер Юнайтед" порадовал своих болельщиков разгромной победой. Посмотреть на первый успех подопечных Уле-Гуннара Сульшера в 2020 году на "Олд Траффорд" собралось более 73 тысяч зрителей – несмотря на то, что хозяева принимали последнюю команду английской Премьер-лиги – "Норвич". Кстати, мы писали, что у тренера "МЮ" серьезные проблемы с налоговой.

"Канарейкам" удалось продержаться до 27-й минуты, когда счет открыл Маркус Рашфорд. В начале второго тайма Брендон Уильямс заработал 11-метровый – и Рашфорд с "точки" оформил дубль. Интересно, что во встрече первого круга в Норвиче "Красные дьяволы" дважды не забивали пенальти. Вскоре француз Антони Марсьяль сделал счет 3:0. А молодой Мейсон Гринвуд, который вышел на замену, установил на табло окончательные цифры – 4:0. Смотрите видеообзор всего матча.

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Этот успех позволил "Манчестер Юнайтед" оторваться от "Вулверхэмптона" на три очка, обойти "Шеффилд" и занять пятое место. Отставание от "Челси" составляет четыре пункта.

Смотрите, как месяц назад "МЮ" с таким же счетом 4:0 разбил в Лиге Европы нидерландский "АЗ"

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