"Манчестер Юнайтед" положил глаз на лидера "Аякса": его оценивают в 60 миллионов

Сульшеру гарантировали средства на покупку новых игроков в этом месяце

Донни ван ден Бек / Фото: Getty Images

Английский "Манчестер Юнайтед" намерен усилиться в зимнее трансфертное окно полузащитником нидерландского "Аякса" Донни ван де Беком. Как сообщает ESPN, вице-президент "МЮ" Эд Вудворд сообщил наставнику Уле-Гуннару Сульшеру, что тот получит средства на укрепление состава в этом месяце.

После поражения в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги от "Манчестер Сити" Сульшер признался, что во избежание ошибок предыдущих сезонов клубу необходимо приобрести игроков на определенные позиции, чтобы быть конкурентоспособными с лучшими командами чемпионата.

22-летний голландец, который был ключевой фигурой в составе "Аякса" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, оценивается голландскими чемпионами в 60 миллионов евро. Но потеря призовых из-за невыхода в плей-офф этого турнира может повлиять на решение клуба сохранить игрока.

Реклама

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" громил АЗ в Лиге Европы:

В тренде 100 самых популярных украинских спортсменов: первый рейтинг 2020 года

Сульшер также является поклонником нападающего "Аякса" Хакима Зиеша, но ван де Бек опережает 26-летнего марокканца в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" из-за необходимости усиления клуба в полузащите.

Ранее мы писали, что лидер "Аякса" успешно перенес операцию на сердце. Подкожный дефибриллятор может дать импульс в случае остановки сердца или его аритмии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама