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"Манчестер Юнайтед" посадил новичка на карантин из-за коронавируса

13 февраля, 17:21

Одион Игало, который приехал из Китая, был помещен на двухнедельный карантин

Одион Игало

Одион Игало / Фото: Reuters

Нападающий Одион Игало все еще не приступил к тренировкам с "Манчестер Юнайтед". По информации The Times, клуб поместил форварда на двухнедельный карантин. Это мера противовирусной безопасности. "Манчестер Юнайтед" арендовал Игало у китайского клуба "Шанхай Шеньхуа" в последние часы трансферного окна.

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По решению "Манчестер Юнайтед", Игало еще не приступал к работе на базе клуба в Каррингтоне. Две недели – это инкубационный период коронавируса. По истечении срока Игало сможет приступить к тренировкам с партнерами. Игрок сможет взять участие в матче против "Челси", который состоится 17 февраля.

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Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" готовит рекордные деньги за самого дорого футболиста Бундеслиги. "Красные дьяволы" уже решили, как потратят вырученные от продажи Погба деньги.

Кстати, "Манчестер Юнайтед" сменил отель в Испании, побоявшись стать жертвой коронавируса. В лагере "красных дьяволов" испугались за свое здоровье, узнав, что в этой же гостинице ранее проживали китайцы.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед коронавирус Одион Игало

Источник: The Times

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