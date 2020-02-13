"Манчестер Юнайтед" посадил новичка на карантин из-за коронавируса

Одион Игало, который приехал из Китая, был помещен на двухнедельный карантин

Одион Игало / Фото: Reuters

Нападающий Одион Игало все еще не приступил к тренировкам с "Манчестер Юнайтед". По информации The Times, клуб поместил форварда на двухнедельный карантин. Это мера противовирусной безопасности. "Манчестер Юнайтед" арендовал Игало у китайского клуба "Шанхай Шеньхуа" в последние часы трансферного окна.

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По решению "Манчестер Юнайтед", Игало еще не приступал к работе на базе клуба в Каррингтоне. Две недели – это инкубационный период коронавируса. По истечении срока Игало сможет приступить к тренировкам с партнерами. Игрок сможет взять участие в матче против "Челси", который состоится 17 февраля.

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Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" готовит рекордные деньги за самого дорого футболиста Бундеслиги. "Красные дьяволы" уже решили, как потратят вырученные от продажи Погба деньги.

Кстати, "Манчестер Юнайтед" сменил отель в Испании, побоявшись стать жертвой коронавируса. В лагере "красных дьяволов" испугались за свое здоровье, узнав, что в этой же гостинице ранее проживали китайцы.

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