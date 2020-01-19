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"Манчестер Юнайтед" потерял забивного лидера перед игрой с "Ливерпулем"

19 января, 14:52

Маркус Рашфорд может пропустить более одного матча

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд / Фото: Manchester United

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд пропустит матч 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" из-за травмы спины, сообщает The Telegraph. Мы проведем онлайн матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" с яркими моментами и фото.

Участие Рашфорда до последнего момента было под вопросом, однако, по результатам последних медицинских тестов стало ясно, что англичанин не сможет помочь своей команде. Кроме того, Рашфорд рискует пропустить более одной встречи.

В нынешнем сезоне Рашфорд забил 14 голов за 22 матча АПЛ. Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится 19 января.

Кстати, мы рассказывали, где смотреть матч чемпионата Англии, в котором сыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Расписание трансляций центрального поединка английской Премьер-лиги.

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Ранее мы рассказывали, что легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" из-за стресса потерял волосы и решился на операцию. У Райана Гиггза стала развиваться паранойя.

Смотрите обзор матча "Зальцбург" – "Ливерпуль" в Лиге чемпионов:

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Смотрите обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "АЗ" в Лиге Европы:

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд

Источник: The Telegraph

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