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"Манчестер Юнайтед" продал Маруана Феллаини в Китай

Сегодня, 19:43

Бельгийский полузащитник продолжит карьеру в клубе "Шаньдун Лунэн"

Феллаини покинул "МЮ"
Феллаини покинул "МЮ". Фото: AFP
"Манчестер Юнайтед" продал Маруана Феллаини в Китай //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/485/204/5c54852047358.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/485/204/5c54852047358.jpg Футбол Бельгийский полузащитник продолжит карьеру в клубе "Шаньдун Лунэн"

Руководство "Манчестер Юнайтед" официально сообщило о продаже клубом полузащитника Маруана Феллаини. 31-летний бельгиец стал игроком китайского клуба "Шаньдун Лунэн". 

Сумма трансфера не разглашается, но, по неофициальной информации, "МЮ" заработал на продаже хавбека около 10 млн фунтов. Сам Феллаини, оклад которого в манкунианском клубе составлял 245 тысяч фунтов в неделю, в Китае будет получать 365 тысяч фунтов. Это больше, чем у Поля Погба, Антуана Гризманна, Луиса Суареса, Серхио Агуэро, Гарета Бэйла и других звезд мирового футбола.

Феллаини перешел в "МЮ" летом 2013 года из "Эвертона" за 32,4 млн евро. Он успел провести за "красных дьяволов" 177 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок соглашения рассчитан на четыре с половиной года, причем нынешний сезон 21-летний футболист завершит в львовском клубе на правах аренды. Марьян Швед стал первым украинским игроком в истории "Селтика".

Ранее мы писали, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава будет выступать на правах аренды за турецкий "Бешикташ" до конца текущего сезона.

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Тег футболист, Манчестер Юнайтед, Маруан Феллаини

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sport24.ru

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