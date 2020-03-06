"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби" и прошел в следующий раунд Кубка Англии: Руни остался без гола

"Манчестер Юнайтед" в гостях нанес крупное поражение "Дерби Каунти" во встрече 1/8 финала Кубка Англии. Команда Сульшера обыграла соперника со счетом 3:0. "МЮ" повел в счете на 33-й минуте, когда Люк Шоу шикарным ударом с лета с отскоком от земли поразил дальний верхний угол ворот. Под конец первого тайма Одион Игало разобрался с несколькими защитниками и точно пробил низом. А на 70-й минуте форвард забил третий мяч, отличившись после прострела справа.

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Отметим, что всю игру на поле провел нападающий "Дерби" Уэйн Руни, который заработал желтую карточку на второй добавленной минуте первого тайма. Ранее он на протяжении 13 лет выступал за "МЮ". В четвертьфинале "Юнайтед" встретится с "Норвичем".

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Также мы писали, что "Брюгге" залег на дно, пропустив пять мячей от "Манчестер Юнайтед". Команда Сульшера обыграла соперника в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" сыграл в Бельгии вничью с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы:

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