"Манчестер Юнайтед" – самый дорогой футбольный бренд в мире

Даже без трофеев английский клуб не теряет позиции в мировом футболе

Английский "Манчестер Юнайтед" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии компании Brand Finance, сообщается на сайте компании. Отмечается, что стоимость бренда "МЮ" оценивается в 1,895 миллиарда долларов, манкунианцы сохранили лидерство в рейтинге.

Добавим, что в текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" остался без золотых медалей чемпионата, но еще может выиграть Кубок Англии – 19 мая они встретятся с с "Челси".

Напомним, что бывший наставник "Красных дьяволов" Алекс Фергюсон попал в больницу 5 мая после кровоизлияния в мозг. Спустя три дня шотландский специалист вышел из комы, а вчера, 9 мая, был выписан из отделения интенсивной терапии и переведён в стационар.

Вторым остается мадридский "Реал" (1,573 миллиарда долларов), замыкает тройку по-прежнему "Барселона" (1,511).

Рейтинг самых раскрученных футбольных брендов возглавляет "Барселона", опережающая "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Баварию" и "Ливерпуль". Каталонский клуб в текущем сезоне сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Испании.

А мадридский "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов в Киеве, который состоится 26 мая. Соперником испанского гранда станет английский Ливерпуль.Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве.