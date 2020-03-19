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"Манчестер Юнайтед" сделал приличную скидку на звездного француза ради трансфера

19 марта, 14:27

Максим Перепелица

Поль Погба в скором времени сможет покинуть английский клуб

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба в летнее трансферное окно. Сообщается, что английский клуб снизил цену на француза с 190 до 85 миллионов евро. Главным претендентом на игрока источник называет "Ювентус". К слову, на днях Погба решил продлить контракт с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Погба перешел в "МЮ" в 2016 году из туринского клуба за 105 миллионов евро. В настоящий момент 27-летний футболист восстанавливается от травмы лодыжки. В нынешнем сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

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Читайте, как Погба танцевал на свадьбе брата, хотя в "МЮ" находился на больничном. Футболист сборной Франции восстанавливается после повреждения лодыжки, но это не мешает ему развлекаться.

Смотрите, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед":

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Поль Погба

Источник: The Sun

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