"Манчестер Юнайтед" сменил отель в Испании, побоявшись стать жертвой коронавируса

В лагере "красных дьяволов" испугались за свое здоровье, узнав, что в этой же гостинице ранее проживали китайцы

Уле-Гуннар Сульшер и его "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" из-за коронавируса решил сменить отель на сборах в испанской Марбелье – кстати, популярной базе тренировочных лагерей среди украинских грандов. Напомним, ранее из-за коронавируса "МЮ" остался без новичка Игало.

Как сообщает Daily Mail, причиной смены отеля "красными дьяволами" в Испании стало то, что на прошлой неделе в этой же гостинице остановилась команда китайского клуба "Далянь Ифан", главным тренером которой, кстати, является бывший наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес. Не желая рисковать заражением, руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение переехать в другой отель.

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Отметим, что Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 человек. Количество зараженных в мире превышает 60 тысяч.

Добавим, что после 25 туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 4 очка. В следующем туре, 17 февраля, "красные дьяволы" сыграют с "Челси".

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