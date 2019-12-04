Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм": прогноз букмекеров на битву в "Театре грез"

4 декабря, 12:42

Даже аналитики не готовы сказать, кто выиграет в 15 туре на "Олд Траффорд"

Форвард сборной Англии Герри Кейн

Форвард сборной Англии Герри Кейн / Фото: AFP

Сегодня в 15 туре английской Премьер-лиге жаркое сражение ожидается на "Олд Траффорд", где местный МЮ примет прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Тоттенхэм". Онлайн-трансляцию "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" смотрите на нашем сайте.

Матч начнется в 21:30 по Киеву. Ранее мы писали, где смотреть матч чемпионата Англии МЮ – "Тоттенхэм".

Такое бывает крайне редко, но букмекеры теряются в догадках, кто же выиграет этот поединок. На победу хозяев, футболистов "Манчестер Юнайтед", коэффициент 2.6, а на выигрыш "Тоттенхэма" – 2.62. Вполне вероятна и ничья на "Олд Траффорд" – 3.5. И самый популярный счет как раз мировая 1:1 – коэффицент 6. А вот если одна из команд таки выиграет, то сделает это, скорее всего, со счетом 2:1 – 9.5.

Реклама

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд / Фото: Manchester United

В тренде
Месси выиграл "Золотой мяч", став лучшим игроком за всю историю футбола
Лионель Месси

У МЮ, вероятнее всего, забьет лучший игрок "Дьяволов" в ноябре Маркус Рашфорд – 2.2. Такой же коэффициент и на гол Антони Марсьяля, но Sky Sports сообщает, французский форвард "Юнайтед" не сыграет против "Тоттенхэма". У игрока мышечное повреждение, причем неизвестно, когда он сможет вернуться на поле. Верят букмекеры, что на газоне "Театра грез" забьет Гарри Кейн – 2,05, на счету которого в этом сезоне Премьер-лиги, как и у Рашфорда семь голов.

Ранее мы сообщали, что Моуринью стал первым, кто сыграл в Лиге чемпионов во главе трех английских клубов.Португальский тренер работал с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а теперь – с "Тоттенхэмом".

Смотрите, как "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" 3:0 в прошлом чемпионате

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

букмекеры чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Антони Марсьяль Маркус Рашфорд Гарри Кейн

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...