"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм": прогноз букмекеров на битву в "Театре грез"

Даже аналитики не готовы сказать, кто выиграет в 15 туре на "Олд Траффорд"

Форвард сборной Англии Герри Кейн / Фото: AFP

Сегодня в 15 туре английской Премьер-лиге жаркое сражение ожидается на "Олд Траффорд", где местный МЮ примет прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Тоттенхэм". Онлайн-трансляцию "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" смотрите на нашем сайте.

Матч начнется в 21:30 по Киеву. Ранее мы писали, где смотреть матч чемпионата Англии МЮ – "Тоттенхэм".

Такое бывает крайне редко, но букмекеры теряются в догадках, кто же выиграет этот поединок. На победу хозяев, футболистов "Манчестер Юнайтед", коэффициент 2.6, а на выигрыш "Тоттенхэма" – 2.62. Вполне вероятна и ничья на "Олд Траффорд" – 3.5. И самый популярный счет как раз мировая 1:1 – коэффицент 6. А вот если одна из команд таки выиграет, то сделает это, скорее всего, со счетом 2:1 – 9.5.

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Маркус Рашфорд / Фото: Manchester United

У МЮ, вероятнее всего, забьет лучший игрок "Дьяволов" в ноябре Маркус Рашфорд – 2.2. Такой же коэффициент и на гол Антони Марсьяля, но Sky Sports сообщает, французский форвард "Юнайтед" не сыграет против "Тоттенхэма". У игрока мышечное повреждение, причем неизвестно, когда он сможет вернуться на поле. Верят букмекеры, что на газоне "Театра грез" забьет Гарри Кейн – 2,05, на счету которого в этом сезоне Премьер-лиги, как и у Рашфорда семь голов.

Ранее мы сообщали, что Моуринью стал первым, кто сыграл в Лиге чемпионов во главе трех английских клубов.Португальский тренер работал с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а теперь – с "Тоттенхэмом".

Смотрите, как "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" 3:0 в прошлом чемпионате

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