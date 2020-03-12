"Манчестер Юнайтед" "уничтожил" ЛАСК в гостевом поединке Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над австрийским ЛАСКом в гостях в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы. "МЮ" повел в счете на 28-й минуте, когда Одион Игало точно пробил в верхний угол с линии штрафной площади. На 58-й минуте Дэниел Джеймс из пределов штрафной поразил правый нижний от вратаря угол. А за восемь минут до конца основного времени матча Хуан Мата получил разрезающую передачу из глубины поля и реализовал выход один на один. Довершили разгром хозяев Мейсон Гринвуд и Андреас Перейра в компенсированное время.

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Смотрите лучшие моменты первого тайма:

Смотрите лучшие моменты второго тайма:

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Ответная игра пройдет 19 марта в Манчестере.

ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" 0:5

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Голы: 0:1 – 28 Игало, 0:2 – 58 Джеймс, 0:3 – 82 Мата, 0:4 – 90 Гринвуд, 0:5 – 90 Перейра.

ЛАСК – Шлагер, Ранфтль, Траунер, Рамсебнер, Михорль, Реннер, Холланд (Хаудум, 76), Фризер (Балич, 71), Клаусс, Тетте (Рагуж, 61), Райтер.

"Манчестер Юнайтед" – Ромеро, Байи, Уильямс, Магуайр, Шоу, Бруну Фернандеш (Перейра, 78), Мата, Фред, Мактомини, Джеймс (Чонг, 71), Игало (Гринвуд, 85).

Предупреждения: Траунер (33), Клаусс (38), Шоу (47), Рамсебнер (59), Райтер (89).

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