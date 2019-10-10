Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

"Манчестер Юнайтед" заберет у Роналду одного из конкурентов

10 октября, 20:49

"Ювентус" расстанется с форвардом

Марио Манджукич (справа)

Марио Манджукич (справа) / Фото: Instagram

Английский "Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с форвардом "Ювентуса" Марио Манджукичем. Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" повторил антирекорд 30-летней давности.

Хорватский нападающий перейдет в английский клуб во время зимнего трансферного окна. Манджукич потерял место в составе "Ювентуса" после того, как клуб возглавил Маурицио Сарри. Хорватский форвард даже не был включен в заявку туринцев на Лигу чемпионов.

Реклама

Летом Манджукич вел переговоры с катарским клубом "Аль-Гарафа", но в итоге стороны так и не договорились о сотрудничестве. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" ищет форварда после того, как клуб продал в "Интер" Ромелу Лукаку.

В тренде
Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Манчестер Юнайтед Марио Манджукич Ювентус

Источник: Football Italia

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...