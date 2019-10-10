"Манчестер Юнайтед" заберет у Роналду одного из конкурентов

Марио Манджукич (справа) / Фото: Instagram

Английский "Манчестер Юнайтед" достиг устной договоренности с форвардом "Ювентуса" Марио Манджукичем. Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" повторил антирекорд 30-летней давности.

Хорватский нападающий перейдет в английский клуб во время зимнего трансферного окна. Манджукич потерял место в составе "Ювентуса" после того, как клуб возглавил Маурицио Сарри. Хорватский форвард даже не был включен в заявку туринцев на Лигу чемпионов.

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Летом Манджукич вел переговоры с катарским клубом "Аль-Гарафа", но в итоге стороны так и не договорились о сотрудничестве. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" ищет форварда после того, как клуб продал в "Интер" Ромелу Лукаку.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

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