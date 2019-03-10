Мане догнал Салаха, а "Ливерпуль" почти догнал команду Зинченко
Команда Юргена Клоппа обыграла "Бернли" и приблизилась на расстояние одного очка к "МанСити"
В рамках 30-го тура чемпионата Англии на "Энфилде" встретились "Ливерпуль" и "Бернли". "Ливерпуль", проигрывая по ходу встречи 0:1, одержал победу со счетом 3:2.
"Ливерпуль" – "Бернли" – 3:2
Фирмино, 19, Мане, 29, Фирмино, 68, Мане, 90+3 – Вествуд, 6, Гудмундссон, 90+1
Таким образом "Ливерпуль" Юргена Клоппа до одного очка сократил отставание от лидирующего "МанСити" Александра Зинченко.
Отметим, что автором двух мячей у "Ливерпуля" стал сенегалец Садио Мане. Матч против "Бернли" стал уже шестым кряду на "Энфилде", в котором забивает Мане. Он поражал ворота "Арсенала", "Кристал Пэлас", "Лестера", "Борнмута" и дважды "Уотфорда", теперь вот пострадал "Бернли". До Мане в истории "Ливерпуля" было всего четыре игрока, которые также забивали в шести домашних играх подряд — Майкл Оуэн, Фернандо Торрес, Луис Суарес и Мохаммед Салах.
ВИДЕО ГОЛОВ МАНЕ
Как сообщалось ранее, Александр Зинченко оказался круче бывшего зятя Марадоны: фаны "МанСити" признали украинца лучшим игроком февраля.
При этом в своем последнем матче Зинченко привез гол в ворота "МанСити".
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