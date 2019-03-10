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Мане догнал Салаха, а "Ливерпуль" почти догнал команду Зинченко

Сегодня, 16:10

Команда Юргена Клоппа обыграла "Бернли" и приблизилась на расстояние одного очка к "МанСити"

Феерический Садио Мане
Феерический Садио Мане. Фото: AFP
Мане догнал Салаха, а "Ливерпуль" почти догнал команду Зинченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/519/2ab/5c85192ab4e96.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/519/2ab/5c85192ab4e96.png Футбол Команда Юргена Клоппа обыграла "Бернли" и приблизилась на расстояние одного очка к "МанСити"

В рамках 30-го тура чемпионата Англии на "Энфилде" встретились "Ливерпуль" и "Бернли". "Ливерпуль", проигрывая по ходу встречи 0:1, одержал победу со счетом 3:2. 

"Ливерпуль" – "Бернли" – 3:2

Фирмино, 19, Мане, 29, Фирмино, 68, Мане, 90+3 – Вествуд, 6, Гудмундссон, 90+1

Таким образом "Ливерпуль" Юргена Клоппа до одного очка сократил отставание от лидирующего "МанСити" Александра Зинченко.

Отметим, что автором двух мячей у "Ливерпуля" стал сенегалец Садио Мане. Матч против "Бернли" стал уже шестым кряду на "Энфилде", в котором забивает Мане. Он поражал ворота "Арсенала", "Кристал Пэлас", "Лестера", "Борнмута" и дважды "Уотфорда", теперь вот пострадал "Бернли". До Мане в истории "Ливерпуля" было всего четыре игрока, которые также забивали в шести домашних играх подряд — Майкл Оуэн, Фернандо Торрес, Луис Суарес и Мохаммед Салах.

ВИДЕО ГОЛОВ МАНЕ

Как сообщалось ранее, Александр Зинченко оказался круче бывшего зятя Марадоны: фаны "МанСити" признали украинца лучшим игроком февраля.

При этом в своем последнем матче Зинченко привез гол в ворота "МанСити".

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Тег чемпионат Англии

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