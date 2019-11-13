Маникюр форварда "Челси": раскрыт "секрет" результативности Миши Батшуайи

Бельгийский нападающий "Челси" Миши Батшуайи, следуя последней мировой тенденции, сделал себе маникюр на руках. Перед перерывом на матчи сборных Батшуайи был замечен с маникюром – на ногтях 26-летнего форварда, среди прочего, изображены смайлик, флаг Бельгии и символ Бэтмена.
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Отметим, что Батшуайи забил восемь голов в этом сезоне, включая шесть мячей в шести матчах в период с сентября по ноябрь. Фанаты "Челси" шутят, что причиной результативности стала как раз появившаяся у Миши любовь к маникюру.
Смотрите, как забивает Миши Батшуайи
Мужской маникюр – это постоянно растущая тенденция во всем мире. Например, в прошлом месяце рэпер A$AP заявил, что хотел бы, чтобы больше мужчин в мире стали смелее и следовали тенденции MaleArt.
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"Я чувствую, что мужчины должны уметь заниматься своими ногтями, уделять этому внимание, не чувствуя себя женственно", – заявил недавно рэпер
Ранее мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с бегуньей Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.
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