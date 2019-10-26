"МанСити" – "Астон Вилла": где смотреть матч и что говорил Гвардиола о здоровье Зинченко

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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Сегодня, 26 октября, в рамках 10 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Астон Виллу". После вчерашней победы "Лестера" команда Хосепа Гвардилы скатилась на третье место и теперь попытается не только вернуть свои позиции, но и сократить отставание от лидирующего "Ливерпуля". На данный момент между главными претендентами на титул – шесть очков. Также мы даем расписание и результаты всего 10-го тура чемпионата Англии:"Ливерпуль" против "Тоттенхэма" и 9 голов от "Лестера".

В Украине поединок "МанСити" – "Астон Вилла", который начнется в 14:30, в прямом эфире покажет Setanta Sports Ukraine.

Турнирная ситуация и личные встречи

В девяти матчах чемпионата у "МанСити" уже два поражения и одна ничья, но последние две встречи команда провела очень уверенно, разобравшись с "Кристал Пэлас" (0:2) и просто не оставив камня на камне от "Аталанты" (5:1). "Астон Вилла" сейчас находится на 12-м месте в турнирной таблице, заработав за 9 матчей 11 очков. И поражений у команды из Бирмингема больше, чем побед – четыре против трех.

Смотрите, как "МанСити" громил "Аталанту" в Лиге чемпионов – 5:1

Во всех турнирах команды встречались между собой 170 раз. Коллектив из Манчестера выиграл 72 раза, "Астон Вилла" – 57, а 41 встреча завершилась ничьей.

Что говорят

Тренер "горожан" Хочеп Гвардила на пресс-конференции говорил о проблемах с составом. Ранее мы писали, что украинский полузащитник "МанСити" Зинченко выложил фото из палаты и из-за травмы колена пропустит не меньше месяца.

"Когда я думаю о том, что будет после перерыва на матчи сборных – в ноябре, декабре, январе, феврале – да, меня слегка беспокоит, что на некоторых позициях у нас недостаточно игроков, – говорит Гвардиола. – Но я не думаю, что мы кого-то купим в зимнее окно. Я думаю, что мы собираемся остаться весь сезон с игроками, которые у нас есть сейчас. Зинченко? После контакта с коленом Зинченко что-то почувствовал в кости. Он перенес операцию, чтобы очистить сустав. Ему придется пропустить 4-5 недель. Что касается "Астон Виллы", то у нее есть командный дух и она показывает качественный футбол".

Тренер "Астон Виллы" Дин Смит сделала сопернику много комплиментов:

"На мой взгляд, они лучшие в лиге. "МанСити" стал чемпионом Англии, так как не теряет много игр. Это трудное место, мы знаем это, но мы верим в себя. Мои последние слова, когда мы пересекаем белую черту:" слушайте, они не сверхлюди, а такие же люди, как и вы, и если вы бежите быстрее, чем они, и вы интеллектуально сильнее их, у вас есть хороший шанс".

Что думают букмекеры

Букмекеры не сомневаются в победе "горожан", оценивая этот исход коэффициентом 1,10, победа "Астон Виллы" стала бы практически сенсацией – 24,0, а на ничью они предлагают котировку 12,0.

Смотрите, как "Астон Вилла" была разгромлена "Арсеналом" – 0:5

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