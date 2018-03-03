"МанСити" – "Челси" и другие матчи 29 тура чемпионата Англии
Расписание, трансляции, результаты и таблица Премьер-лиги
В этот уикенд в английской Премьер-лиге будут сыграны поединки 29 тура. Естественно, что все внимание будет к воскресному матчу – "Манчестер Сити" принимает "Челси". И хотя в турнирной таблице между командами пропасть, но от этого принципиальности противостояние не потеряет.
Напомним, что донецкий "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити". Арендное соглашение с Оларенважу Кайоде действует до конца сезона.
Суббота, 3 марта
14:30 "Бернли" – "Эвертон" – Футбол 1
17:00 "Уотфорд" – "Вест Бромвич"
17:00 "Тоттенхэм" – "Хаддерсфилд"
17:00 "Суонси" – "Вест Хэм"
17:00 "Саутгемптон" – "Сток Сити"
17:00 "Лестер" – "Борнмут"
19:30 "Ливерпуль" – "Ньюкасл" – Футбол 1
Воскресенье, 4 марта
15:30 "Брайтон" – "Арсенал" – Футбол 2
18:00 "Манчестер Сити" – "Челси" – Футбол 2
Понедельник, 5 марта
22:00 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|28
|24
|3
|1
|82-20
|75
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|28
|18
|5
|5
|53-20
|59
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|28
|16
|9
|3
|65-32
|57
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|28
|16
|7
|5
|53-24
|55
|5
|ЧЕЛСИ
|28
|16
|5
|7
|50-25
|53
|6
|АРСЕНАЛ
|28
|13
|6
|9
|51-39
|45
|7
|БЕРНЛИ
|28
|9
|10
|9
|22-25
|37
|8
|ЛЕСТЕР
|28
|9
|9
|10
|40-41
|36
|9
|ЭВЕРТОН
|28
|9
|7
|12
|32-47
|34
|10
|УОТФОРД
|28
|9
|6
|13
|38-47
|33
|11
|БОРНМУТ
|28
|8
|8
|12
|33-43
|32
|12
|БРАЙТОН
|28
|7
|10
|11
|26-37
|31
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|28
|7
|9
|12
|35-50
|30
|14
|ХАДДЕРСФИЛД
|28
|8
|6
|14
|25-48
|30
|15
|НЬЮКАСЛ
|28
|7
|8
|13
|27-38
|29
|16
|САУТГЕМПТОН
|28
|5
|12
|11
|29-41
|27
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|28
|6
|9
|13
|25-43
|27
|18
|СУОНСИ
|28
|7
|6
|15
|21-41
|27
|19
|СТОК СИТИ
|28
|6
|8
|14
|28-54
|26
|20
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|28
|3
|11
|14
|22-42
|20
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