"МанСити" – "Челси" и другие матчи 29 тура чемпионата Англии

В этот уикенд в английской Премьер-лиге будут сыграны поединки 29 тура. Естественно, что все внимание будет к воскресному матчу – "Манчестер Сити" принимает "Челси". И хотя в турнирной таблице между командами пропасть, но от этого принципиальности противостояние не потеряет.

Напомним, что донецкий "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити". Арендное соглашение с Оларенважу Кайоде действует до конца сезона.

Суббота, 3 марта

14:30 "Бернли" – "Эвертон" – Футбол 1

17:00 "Уотфорд" – "Вест Бромвич"

17:00 "Тоттенхэм" – "Хаддерсфилд"

17:00 "Суонси" – "Вест Хэм"

17:00 "Саутгемптон" – "Сток Сити"

17:00 "Лестер" – "Борнмут"

19:30 "Ливерпуль" – "Ньюкасл" – Футбол 1

Воскресенье, 4 марта

15:30 "Брайтон" – "Арсенал" – Футбол 2

18:00 "Манчестер Сити" – "Челси" – Футбол 2

Понедельник, 5 марта

22:00 "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"

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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 28 24 3 1 82-20 75 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 28 18 5 5 53-20 59 3 ЛИВЕРПУЛЬ 28 16 9 3 65-32 57 4 ТОТТЕНХЭМ 28 16 7 5 53-24 55 5 ЧЕЛСИ 28 16 5 7 50-25 53 6 АРСЕНАЛ 28 13 6 9 51-39 45 7 БЕРНЛИ 28 9 10 9 22-25 37 8 ЛЕСТЕР 28 9 9 10 40-41 36 9 ЭВЕРТОН 28 9 7 12 32-47 34 10 УОТФОРД 28 9 6 13 38-47 33 11 БОРНМУТ 28 8 8 12 33-43 32 12 БРАЙТОН 28 7 10 11 26-37 31 13 ВЕСТ ХЭМ 28 7 9 12 35-50 30 14 ХАДДЕРСФИЛД 28 8 6 14 25-48 30 15 НЬЮКАСЛ 28 7 8 13 27-38 29 16 САУТГЕМПТОН 28 5 12 11 29-41 27 17 КРИСТАЛ ПЭЛАС 28 6 9 13 25-43 27 18 СУОНСИ 28 7 6 15 21-41 27 19 СТОК СИТИ 28 6 8 14 28-54 26 20 ВЕСТ БРОМВИЧ 28 3 11 14 22-42 20

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