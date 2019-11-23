"МанСити" – "Челси": голодные "горожане" прервали выездную жатву "синих"

В центральном матче 13 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити", который шел четвертым в АПЛ, принимал расположившегося на третьем месте "Челси". Помимо борьбы в нынешнем сезоне, у соперников были и старые счеты, в том числе "синие" хотели отдать должок за 0:6 в прошлом сезоне. Подопечные Лэмпарда даже первыми открыли счет, но еще до перерыва пропустили дважды. Третий гол хозяев в конце встречи забил Стерлинг, но его отменили после просмотра повтора из-за офсайда. 2:1 и "горожане" обходят лондонцев в таблице.
МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ 2:1
Статистика после второго тайма
- Звучит финальный свисток. "Челси" прервал свою победную серию на выезде и пропустил вперед в таблице "МанСити"
- 94 мин. Судья обращается к VAR и отменяет гол, фиксируя офсайд у Стерлинга. Все-таки 2:1
- 93 мин. ГОЛ! И тут же ответ "МанСити" – скидка на Стерлинга, который отправил мяч в сетку, но протестуют игроки "Челси"
- 93 мин. Ухх, как опасно пробил Маунт, но мяч разминулся с крестовиной
- 92 мин. "Челси" зарабатывает перспективный штрафной, а Гюндоган – желтую карточку
- 88 мин. Марез сделал шикарную передачу с левого фланга в штрафную на Фодена, но от зачем-то решил отдать дальше на Жезуса и мяч оказался у игроков "Челси"
- 85 мин. Едва не привез гол Эдерсон – вратарь выносил мяч от ворот, но попал в Батшуайи, и, к счастью, "МанСити" мяч отскочил не в ворота
- 84 мин. Атака "Сити", но перехватывают мяч защитники
- 82 мин. Могла получиться опасная атака у "синих", но Батшуайи в погоне за мячом, упал в штрафной
- 80 мин. Теперь уже опасно стреляет Виллиан, находившийся на подступах к штрафной, мяч летит над перекладиной. Бразилец показывает, что коснулся мяча Эдерсон и должен быть угловой, но судья его не ставит. Хотя повтор показал, что вратарь и правда зацепил сферу
- 80 мин. Наконец-то "синине" доставили мяч в чужую штрафную, но Батшуайи не сумел как следует принять спиной в воротам
- 79 мин. Пытается организовать атаку "Челси", но нарывается на прессинг хозяев уже на своей половине
- 77 мин. Очень долго, больше минуты, покидал поле Агуэро, которого заменил Жензус. Гвардиола уже за пределами поля подбадривал нападающего
- 75 мин. Захромал Агуэро, и побежал разминаться кто-то из запасных "Сити"
- 73 мин. Двойная замена у "Челси" – уходит лучший голеадор команды Абрахам без забитого мяча, выходит вместо него Батшуайи, а Жоржиньо меняет Маунт
- 73 мин. Теперь уже передача в штрафную на Агуэро, он падает, не догоняя мяч, но судья показывает, что никакого нарушения на нем не было надо подниматься.
- 71 мин. Быстрая атака "Челси", передача направо в штрафную на Абрахама, но игрок "Сити" помешал ему завладеть мячом. Тэмми настаивает на угловом, но арбитр непреклонен
- 68 мин. Атака "Челси" которую завершал ударом с правого края штрафной Виллиан, но очень неточно
- 67 мин. Уходит у "МанСити" Сильва, выходит Фоден
- 66 мин. Сидит на газоне Сильва, видимо, придется делать Гвардиоле вынужденную замену
- 65 мин. Чуть не забили "горожане" после розыгрыша углового, но сначала "синие" заблокировали удар Фернандиньо, а затем Кепа все-таки достал мяч из-под перекладины после выстрела слева Мареза.
- 64 мин. Опасная атака "МанСити", но Зума выбивает мяч на угловой. Пятый для хозяев
- 61 мин. Первая желтая карточка в матче – Жоржиньо в центре сорвал атаку "МанСити", сбив Де Брюйне
- 60 мин. Замена у "Челси" – Рис Джеймс выходит вместо Эмерсона
- 58 мин. Еще один угловой, мяч поскакал по штрафной "Челси", но до прицельного удара дело не дошло
- 56 мин. Разыграли угловой футболисты "МанСити", но Томори успел выбить мяч у Стоунза
- 54 мин. Ответ хозяев – Де Брюйне, который участвует во всех опасных атаках "горожан", сместился в штрафной направо и очень опасно пробил с острого угла над перекладиной
- 53 мин. Виллиан нашел в штрафной Аспиликуэту,который прострелил в центр на одинокого Кант и тот чудом не попал в створ – мяч прошел рядом со штангой
- 53 мин. Атака "Челси", но передача в штрафную на Аспиликуэту не прошла
- 52 мин. Первая замена в матче, ушел с поля Родриго, вышел Гюндоган. Причем Родриго не ожидал замены и недовольны покачал головой
- 50 мин. Прессингуют футболисты "Челси"
- 49 мин. Мог делать дубль Марез – хорошо сместился в центр и сильно пробил от линии штрафной, но мяч просвистел рядом с левой штангой
- 48 мин. Игроки "МанСити" перехватили мяч, но прострел Де Брюйне в штрафную не прошел
- 47 мин. Борьба за мяч в центре
- 46 мин. Второй там начался
Статистика после первого тайма
- Перерыв.
- 45+3 мин. Атака "Челси", Пулишич простреливал в штрафную, но никого из партнеров не оказалось. В итоге лондонцы заработали угловой, но судья не дал его разыграть.
- 45 мин. Стерлинг ворвался в штрафную с левого фланга, но сделал плохую передачу на Агэуро, который передал мяч Сильве, у которого удар не получился
- 44 мин. Ох, как же было опасно! Кепа едва не привез третий гол в свои ворота. Вратарь выбивал мяч, но прямо на ногу Агуэро. И, к счастью для "Челси", Серхио попал в каркас ворот!
- 42 мин. Абрахам прессингует голкипера "Сити" и Эдерсон едва не ошибся, выбив мяч в аут
- 39 мин. Атака "горожан", Сильва слева отдает в штрафную на Агуэро, который падает якобы в борьбе в игроком "Челси" и просит пенальти. Но судья разобрался в эпизоде – Кун падал сам.
- 37 мин. ГОЛ! "МанСити" перехватил мяч в центре, Марез получил передачу на правом фланге, вошел в штрафную и, находясь в окружении четырех игроков "синих" пробил мимо вратаря! 2:1
- 35 мин. Затяжная атака "Челси", но навес в штрафную получился крайне неточным, и мяч ушел за лицевую
- 33 мин. А вот и атака "МанСити" – Де Брюйне сделал передачу в штрафную на Агуэро, с которым играл Зума. Аргентинец таки развернулся, но пробил не очень сильно, и Кепа легко накрыл мяч
- 31 мин. Немного успокоилась игра, команды много перепасовываются в центре поля
- 29 мин. ГОЛ! "Челси" прозевал контратаку хозяев, которую завершал де Брюйне практически с линии штрафной по центру, и после рикошета от Зумы, который дезориентировал Кепа, мяч влетел в сетку. 1:1
- 28 мин. Долго держат мяч лондонцы
- 26 мин. Атака "синих", а на которых не действует прессинг "Сити".
- 25 мин. Еще один угловой у "МанСити", завершал де Брюйне, но перекрутил мяч, прошедший выше "рамки"
- 24 мин. Стоунз пробивает после подачи углового, но удар головой английского защитника неточный
- 23 мин. Де Брюйне выполнил подачу со стандарта и головой выбил мяч за пределы поля Жоржиньо. Угловой.
- 21 мин. ГОЛ! Канте на скорости поборолся за мяч с Менди, уложил на газон "горожанина" и отправил мяч в дальний угол мимо вратаря метров с 11-12-ти! 0:1
- 18 мин. Удар в ближний угол забирает Эдерсон
- 18 мин. Пулишич сделал зряче забросил мяч в штрафную на Абрахама, где форварда "Челси" срубил Стоунз. Но перед этим арбитры зафиксировали положение "вне игры" у Тэмми. Так что никакого пенальти.
- 16 мин. Динамично начали команды, причем забить за этот короткий отрезок могли и те, и другие
- 15 мин. Футболисты "Челси" разыграли угловой, и атаку уже вторым темпом метров с восьми опасно завершал Томори. Эдерсон не видел момента удара, но мяч разминулся со штангой.
- А вот сравнение двух лучших бомбардиров команд – Агуэро и Абрахама
- 12 мин. Агуэро дважды пробивал с линии штрафной и оба раза его удары самоотверженно блокировали защитники "Челси".
- 10 мин. А вот и пристреливается Абрахам, но удар по центру из-за пределов штрафной пошел выше ворот
- 8 мин. А вот и моментище у "Челси" – мог огорчать вернувшегося в "рамку" Эдерсона Виллиан – Абрахам сделал на него хорошую передачу в штрафную, а но бразильцу, который ранее выступал за "Шахтер", чуть-чуть не хватило точности.
- 6 мин. Снова разогнал атаку Агуэро, обыгрался у чужой штрафной с Де Брюйне, но до удара не дошло
- 4 мин. Первый опаснейший момент в матче у "Манчестер Сити" – Агуэро отдал направо в штрафную Де Брюйне, который пробил в дальний гол, но мяч обошел и вратаря и в сантиметре от штанги
- 1 мин. Футболисты "Челси" разыграли мяч и игра началась
Разминка гостей
А вот и составы команд
"Манчестер Сити": Эдерсон, Кансело, Стоунс, Фернандиньо, Менди, Родриго, Сильва (К), Марез, Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.
Замена: Браво, Уокер, Гюндоган, Жезус, Анхелиньо, Отаменди, Фоден.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта (К), Зума, Томори, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам, Пулишич.
Запасные: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Маунт, Педро, Байшуайи, Жиру.
Футболисты "Челси" уже на стадионе
Игроки "Манчестер Сити" уже прибыли на "Этихад"
Путь в чемпионате и личные встречи. В этом сезоне клубы еще не пересекались, а в прошлом – четыре раза. Сначала "МанСити" увел у "Челси" Суперкубок Англии, затем была небольшая месть лондонцев – обыграли "горожан" в чемпионате 2:0. Но вторая половина сезона осталась за командой Хосепа Гвардиолы – нещадный разгром "синих" в Премьер-лиге 6:0, а затем и подножка в финале Кубка Лиги – 0:0 и 4:3 по пенальти в пользу ребят из Манчестера. В сумме команды встречались 161 раз – 65 побед "Челси" и 56 – у "МанСити".
В этом сезоне действующие чемпионы "горожане" долго преследовали лидировавший "Ливерпуль", но после поражения от мерсисайдце в прошлом туре со счетом 1:3, скатились на четвертое место в АПЛ, имея 25 очков в 12 матчах. "Челси" опережает конкурента на один балл, расположившись на третьей позиции в таблице.
Что говорили тренеры
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард: "Я смотрел много видео с матчами с "МанСити". Я смотрел за игрой Рахима Стерлинга, Кевина Де Брюйне и всеми их фантастическими игроками. У них были некоторые проблемы с травмированными игроками линии обороны, но у них отличная команда и они по-прежнему представляют большую угрозу, как и всегда в последние годы. Я дал довольно большой отдых большому количеству сотрудников и игроков, которые не были вызваны в национальные сборные. Мы пытается найти баланс между работой и отдыхом, и я надеюсь, что это была небольшая приятная перезарядка для нас".
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Ты не можешь всегда побеждать. Многие поспешили похоронить наши шансы на титул, но все эти болельщики и эксперты должны помнить, что за окном лишь ноябрь. Мы остаемся чемпионами как минимум до мая. И мы сделаем все, чтобы отстоять это звание. Мои парни все голодны до побед, у нас есть это желание.
Если вы посмотрите на то, как мы играли с "Ливерпулем" и в других матчах, то увидите, что мы не собираемся сдаваться. Я вижу то, чего не видят остальные – как мои парни работают на тренировках. У нас есть план. Иногда он работает и мы выигрываем, иногда это не так".
Кадровый потенциал. У атакующего полузащитника "Челси" Хадсона-Одои проблемы с подколенным сухожилием, травму он получил в расположении сборной Англии. Лэмпард заявил, что он не сможет сыграть в следующем матче, но надеется, что он выбыл на короткий срок. Жоржиньо отбыл дисквалификацию и готов принять участие в матче. Н’Голо Канте тоже набрал форму и может появиться на поле.
Хватает травмированных у "Сити", среди них украинский полузащитник Александр Зинченко. А Рияд Марез может выйти на позиции дисквалифицированного Бернарду Силвы, хотя алжирец не играл в АПЛ с момента поражения от "Вулверхэмптона". После повреждения в ворота "горожан" вернется Эдерсон.
Интересные факты "Челси" больше всех забил в этом сезоне АПЛ в гостевых матчах, "МанСити" имеет лучший показатель забитых мячей в домашних матчах. "Синие" демонстрируют 100-процентный победный показатель в гостевых матчах после поражения в стартовом туре от "Манчестер Юнайтед" и они могут продлить рекордную гостевую серию до восьми побед подряд во всех турнирах.
Форвард лондонцев Тэмми Абрахам забил в гостевых матчах этого сезона семь мячей -только "Сити", "Ливерпуль", "Лестер" и "Астон Вилла" забили в выездных матчах больше него. "Горожане" в этом сезоне не безгрешны. Две недели назад они проиграли на "Энфилде" (1:3), а последнее поражение на "Этихаде" "горожане" потерпели в прошлом месяце от "Вулверхэмптона" (0:2).
Смотрите, как "Челси" был разгромлен "МанСити" в прошлом сезоне со счетом 0:6
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