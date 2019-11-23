"МанСити" – "Челси": голодные "горожане" прервали выездную жатву "синих"

"Манчестер Сити" - "Челси" / Фото: Reuters

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В центральном матче 13 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити", который шел четвертым в АПЛ, принимал расположившегося на третьем месте "Челси". Помимо борьбы в нынешнем сезоне, у соперников были и старые счеты, в том числе "синие" хотели отдать должок за 0:6 в прошлом сезоне. Подопечные Лэмпарда даже первыми открыли счет, но еще до перерыва пропустили дважды. Третий гол хозяев в конце встречи забил Стерлинг, но его отменили после просмотра повтора из-за офсайда. 2:1 и "горожане" обходят лондонцев в таблице.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ 2:1

Статистика после второго тайма



Звучит финальный свисток. "Челси" прервал свою победную серию на выезде и пропустил вперед в таблице "МанСити"

"Челси" прервал свою победную серию на выезде и пропустил вперед в таблице "МанСити" 94 мин. Судья обращается к VAR и отменяет гол, фиксируя офсайд у Стерлинга. Все-таки 2:1

Судья обращается к VAR и отменяет гол, фиксируя офсайд у Стерлинга. Все-таки 2:1 93 мин. ГОЛ! И тут же ответ "МанСити" – скидка на Стерлинга, который отправил мяч в сетку, но протестуют игроки "Челси"

ГОЛ! И тут же ответ "МанСити" – скидка на Стерлинга, который отправил мяч в сетку, но протестуют игроки "Челси"

93 мин. Ухх, как опасно пробил Маунт, но мяч разминулся с крестовиной

Ухх, как опасно пробил Маунт, но мяч разминулся с крестовиной 92 мин. "Челси" зарабатывает перспективный штрафной, а Гюндоган – желтую карточку

"Челси" зарабатывает перспективный штрафной, а Гюндоган – желтую карточку 88 мин. Марез сделал шикарную передачу с левого фланга в штрафную на Фодена, но от зачем-то решил отдать дальше на Жезуса и мяч оказался у игроков "Челси"

Марез сделал шикарную передачу с левого фланга в штрафную на Фодена, но от зачем-то решил отдать дальше на Жезуса и мяч оказался у игроков "Челси" 85 мин. Едва не привез гол Эдерсон – вратарь выносил мяч от ворот, но попал в Батшуайи, и, к счастью, "МанСити" мяч отскочил не в ворота

Едва не привез гол Эдерсон – вратарь выносил мяч от ворот, но попал в Батшуайи, и, к счастью, "МанСити" мяч отскочил не в ворота 84 мин. Атака "Сити", но перехватывают мяч защитники

Атака "Сити", но перехватывают мяч защитники 82 мин. Могла получиться опасная атака у "синих", но Батшуайи в погоне за мячом, упал в штрафной

Могла получиться опасная атака у "синих", но Батшуайи в погоне за мячом, упал в штрафной

80 мин. Теперь уже опасно стреляет Виллиан, находившийся на подступах к штрафной, мяч летит над перекладиной. Бразилец показывает, что коснулся мяча Эдерсон и должен быть угловой, но судья его не ставит. Хотя повтор показал, что вратарь и правда зацепил сферу

Теперь уже опасно стреляет Виллиан, находившийся на подступах к штрафной, мяч летит над перекладиной. Бразилец показывает, что коснулся мяча Эдерсон и должен быть угловой, но судья его не ставит. Хотя повтор показал, что вратарь и правда зацепил сферу 80 мин. Наконец-то "синине" доставили мяч в чужую штрафную, но Батшуайи не сумел как следует принять спиной в воротам

Наконец-то "синине" доставили мяч в чужую штрафную, но Батшуайи не сумел как следует принять спиной в воротам 79 мин. Пытается организовать атаку "Челси", но нарывается на прессинг хозяев уже на своей половине

Пытается организовать атаку "Челси", но нарывается на прессинг хозяев уже на своей половине

77 мин. Очень долго, больше минуты, покидал поле Агуэро, которого заменил Жензус. Гвардиола уже за пределами поля подбадривал нападающего

Очень долго, больше минуты, покидал поле Агуэро, которого заменил Жензус. Гвардиола уже за пределами поля подбадривал нападающего 75 мин. Захромал Агуэро, и побежал разминаться кто-то из запасных "Сити"

Захромал Агуэро, и побежал разминаться кто-то из запасных "Сити" 73 мин. Двойная замена у "Челси" – уходит лучший голеадор команды Абрахам без забитого мяча, выходит вместо него Батшуайи, а Жоржиньо меняет Маунт

Двойная замена у "Челси" – уходит лучший голеадор команды Абрахам без забитого мяча, выходит вместо него Батшуайи, а Жоржиньо меняет Маунт



73 мин. Теперь уже передача в штрафную на Агуэро, он падает, не догоняя мяч, но судья показывает, что никакого нарушения на нем не было надо подниматься.

Теперь уже передача в штрафную на Агуэро, он падает, не догоняя мяч, но судья показывает, что никакого нарушения на нем не было надо подниматься. 71 мин. Быстрая атака "Челси", передача направо в штрафную на Абрахама, но игрок "Сити" помешал ему завладеть мячом. Тэмми настаивает на угловом, но арбитр непреклонен

Быстрая атака "Челси", передача направо в штрафную на Абрахама, но игрок "Сити" помешал ему завладеть мячом. Тэмми настаивает на угловом, но арбитр непреклонен

68 мин. Атака "Челси" которую завершал ударом с правого края штрафной Виллиан, но очень неточно

Атака "Челси" которую завершал ударом с правого края штрафной Виллиан, но очень неточно 67 мин. Уходит у "МанСити" Сильва, выходит Фоден

Уходит у "МанСити" Сильва, выходит Фоден

66 мин. Сидит на газоне Сильва, видимо, придется делать Гвардиоле вынужденную замену

Сидит на газоне Сильва, видимо, придется делать Гвардиоле вынужденную замену 65 мин. Чуть не забили "горожане" после розыгрыша углового, но сначала "синие" заблокировали удар Фернандиньо, а затем Кепа все-таки достал мяч из-под перекладины после выстрела слева Мареза.

Чуть не забили "горожане" после розыгрыша углового, но сначала "синие" заблокировали удар Фернандиньо, а затем Кепа все-таки достал мяч из-под перекладины после выстрела слева Мареза. 64 мин. Опасная атака "МанСити", но Зума выбивает мяч на угловой. Пятый для хозяев

61 мин. Первая желтая карточка в матче – Жоржиньо в центре сорвал атаку "МанСити", сбив Де Брюйне

Первая желтая карточка в матче – Жоржиньо в центре сорвал атаку "МанСити", сбив Де Брюйне 60 мин. Замена у "Челси" – Рис Джеймс выходит вместо Эмерсона

Замена у "Челси" – Рис Джеймс выходит вместо Эмерсона

58 мин. Еще один угловой, мяч поскакал по штрафной "Челси", но до прицельного удара дело не дошло

Еще один угловой, мяч поскакал по штрафной "Челси", но до прицельного удара дело не дошло 56 мин. Разыграли угловой футболисты "МанСити", но Томори успел выбить мяч у Стоунза

Разыграли угловой футболисты "МанСити", но Томори успел выбить мяч у Стоунза 54 мин. Ответ хозяев – Де Брюйне, который участвует во всех опасных атаках "горожан", сместился в штрафной направо и очень опасно пробил с острого угла над перекладиной

Ответ хозяев – Де Брюйне, который участвует во всех опасных атаках "горожан", сместился в штрафной направо и очень опасно пробил с острого угла над перекладиной 53 мин. Виллиан нашел в штрафной Аспиликуэту,который прострелил в центр на одинокого Кант и тот чудом не попал в створ – мяч прошел рядом со штангой

Виллиан нашел в штрафной Аспиликуэту,который прострелил в центр на одинокого Кант и тот чудом не попал в створ – мяч прошел рядом со штангой 53 мин. Атака "Челси", но передача в штрафную на Аспиликуэту не прошла

Атака "Челси", но передача в штрафную на Аспиликуэту не прошла 52 мин. Первая замена в матче, ушел с поля Родриго, вышел Гюндоган. Причем Родриго не ожидал замены и недовольны покачал головой

Первая замена в матче, ушел с поля Родриго, вышел Гюндоган. Причем Родриго не ожидал замены и недовольны покачал головой

50 мин. Прессингуют футболисты "Челси"

Прессингуют футболисты "Челси" 49 мин. Мог делать дубль Марез – хорошо сместился в центр и сильно пробил от линии штрафной, но мяч просвистел рядом с левой штангой

Мог делать дубль Марез – хорошо сместился в центр и сильно пробил от линии штрафной, но мяч просвистел рядом с левой штангой 48 мин. Игроки "МанСити" перехватили мяч, но прострел Де Брюйне в штрафную не прошел

Игроки "МанСити" перехватили мяч, но прострел Де Брюйне в штрафную не прошел 47 мин. Борьба за мяч в центре

Борьба за мяч в центре 46 мин. Второй там начался

Статистика после первого тайма

Перерыв.

45+3 мин. Атака "Челси", Пулишич простреливал в штрафную, но никого из партнеров не оказалось. В итоге лондонцы заработали угловой, но судья не дал его разыграть.

Атака "Челси", Пулишич простреливал в штрафную, но никого из партнеров не оказалось. В итоге лондонцы заработали угловой, но судья не дал его разыграть. 45 мин. Стерлинг ворвался в штрафную с левого фланга, но сделал плохую передачу на Агэуро, который передал мяч Сильве, у которого удар не получился

Стерлинг ворвался в штрафную с левого фланга, но сделал плохую передачу на Агэуро, который передал мяч Сильве, у которого удар не получился

44 мин. Ох, как же было опасно! Кепа едва не привез третий гол в свои ворота. Вратарь выбивал мяч, но прямо на ногу Агуэро. И, к счастью для "Челси", Серхио попал в каркас ворот!

Ох, как же было опасно! Кепа едва не привез третий гол в свои ворота. Вратарь выбивал мяч, но прямо на ногу Агуэро. И, к счастью для "Челси", Серхио попал в каркас ворот! 42 мин. Абрахам прессингует голкипера "Сити" и Эдерсон едва не ошибся, выбив мяч в аут

Абрахам прессингует голкипера "Сити" и Эдерсон едва не ошибся, выбив мяч в аут 39 мин. Атака "горожан", Сильва слева отдает в штрафную на Агуэро, который падает якобы в борьбе в игроком "Челси" и просит пенальти. Но судья разобрался в эпизоде – Кун падал сам.

Атака "горожан", Сильва слева отдает в штрафную на Агуэро, который падает якобы в борьбе в игроком "Челси" и просит пенальти. Но судья разобрался в эпизоде – Кун падал сам.

37 мин. ГОЛ! "МанСити" перехватил мяч в центре, Марез получил передачу на правом фланге, вошел в штрафную и, находясь в окружении четырех игроков "синих" пробил мимо вратаря! 2:1

"МанСити" перехватил мяч в центре, Марез получил передачу на правом фланге, вошел в штрафную и, находясь в окружении четырех игроков "синих" пробил мимо вратаря! 2:1

35 мин. Затяжная атака "Челси", но навес в штрафную получился крайне неточным, и мяч ушел за лицевую

Затяжная атака "Челси", но навес в штрафную получился крайне неточным, и мяч ушел за лицевую 33 мин. А вот и атака "МанСити" – Де Брюйне сделал передачу в штрафную на Агуэро, с которым играл Зума. Аргентинец таки развернулся, но пробил не очень сильно, и Кепа легко накрыл мяч

А вот и атака "МанСити" – Де Брюйне сделал передачу в штрафную на Агуэро, с которым играл Зума. Аргентинец таки развернулся, но пробил не очень сильно, и Кепа легко накрыл мяч 31 мин. Немного успокоилась игра, команды много перепасовываются в центре поля

Немного успокоилась игра, команды много перепасовываются в центре поля

29 мин. ГОЛ! "Челси" прозевал контратаку хозяев, которую завершал де Брюйне практически с линии штрафной по центру, и после рикошета от Зумы, который дезориентировал Кепа, мяч влетел в сетку. 1:1

"Челси" прозевал контратаку хозяев, которую завершал де Брюйне практически с линии штрафной по центру, и после рикошета от Зумы, который дезориентировал Кепа, мяч влетел в сетку. 1:1

28 мин . Долго держат мяч лондонцы

. Долго держат мяч лондонцы 26 мин. Атака "синих", а на которых не действует прессинг "Сити".

Атака "синих", а на которых не действует прессинг "Сити". 25 мин. Еще один угловой у "МанСити", завершал де Брюйне, но перекрутил мяч, прошедший выше "рамки"

24 мин. Стоунз пробивает после подачи углового, но удар головой английского защитника неточный

Стоунз пробивает после подачи углового, но удар головой английского защитника неточный 23 мин. Де Брюйне выполнил подачу со стандарта и головой выбил мяч за пределы поля Жоржиньо. Угловой.

Де Брюйне выполнил подачу со стандарта и головой выбил мяч за пределы поля Жоржиньо. Угловой.

21 мин. ГОЛ! Канте на скорости поборолся за мяч с Менди, уложил на газон "горожанина" и отправил мяч в дальний угол мимо вратаря метров с 11-12-ти! 0:1

Канте на скорости поборолся за мяч с Менди, уложил на газон "горожанина" и отправил мяч в дальний угол мимо вратаря метров с 11-12-ти! 0:1 18 мин. Удар в ближний угол забирает Эдерсон

Удар в ближний угол забирает Эдерсон 18 мин. Пулишич сделал зряче забросил мяч в штрафную на Абрахама, где форварда "Челси" срубил Стоунз. Но перед этим арбитры зафиксировали положение "вне игры" у Тэмми. Так что никакого пенальти.

Пулишич сделал зряче забросил мяч в штрафную на Абрахама, где форварда "Челси" срубил Стоунз. Но перед этим арбитры зафиксировали положение "вне игры" у Тэмми. Так что никакого пенальти. 16 мин. Динамично начали команды, причем забить за этот короткий отрезок могли и те, и другие

Динамично начали команды, причем забить за этот короткий отрезок могли и те, и другие 15 мин. Футболисты "Челси" разыграли угловой, и атаку уже вторым темпом метров с восьми опасно завершал Томори. Эдерсон не видел момента удара, но мяч разминулся со штангой.

Футболисты "Челси" разыграли угловой, и атаку уже вторым темпом метров с восьми опасно завершал Томори. Эдерсон не видел момента удара, но мяч разминулся со штангой. А вот сравнение двух лучших бомбардиров команд – Агуэро и Абрахама



12 мин. Агуэро дважды пробивал с линии штрафной и оба раза его удары самоотверженно блокировали защитники "Челси".

Агуэро дважды пробивал с линии штрафной и оба раза его удары самоотверженно блокировали защитники "Челси". 10 мин. А вот и пристреливается Абрахам, но удар по центру из-за пределов штрафной пошел выше ворот

А вот и пристреливается Абрахам, но удар по центру из-за пределов штрафной пошел выше ворот 8 мин. А вот и моментище у "Челси" – мог огорчать вернувшегося в "рамку" Эдерсона Виллиан – Абрахам сделал на него хорошую передачу в штрафную, а но бразильцу, который ранее выступал за "Шахтер", чуть-чуть не хватило точности.

А вот и моментище у "Челси" – мог огорчать вернувшегося в "рамку" Эдерсона Виллиан – Абрахам сделал на него хорошую передачу в штрафную, а но бразильцу, который ранее выступал за "Шахтер", чуть-чуть не хватило точности. 6 мин. Снова разогнал атаку Агуэро, обыгрался у чужой штрафной с Де Брюйне, но до удара не дошло

4 мин. Первый опаснейший момент в матче у "Манчестер Сити" – Агуэро отдал направо в штрафную Де Брюйне, который пробил в дальний гол, но мяч обошел и вратаря и в сантиметре от штанги

Первый опаснейший момент в матче у "Манчестер Сити" – Агуэро отдал направо в штрафную Де Брюйне, который пробил в дальний гол, но мяч обошел и вратаря и в сантиметре от штанги 1 мин. Футболисты "Челси" разыграли мяч и игра началась

Разминка гостей

А вот и составы команд

"Манчестер Сити": Эдерсон, Кансело, Стоунс, Фернандиньо, Менди, Родриго, Сильва (К), Марез, Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

Замена: Браво, Уокер, Гюндоган, Жезус, Анхелиньо, Отаменди, Фоден.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта (К), Зума, Томори, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам, Пулишич.

Запасные: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Маунт, Педро, Байшуайи, Жиру.

Футболисты "Челси" уже на стадионе

Игроки "Манчестер Сити" уже прибыли на "Этихад"

Путь в чемпионате и личные встречи. В этом сезоне клубы еще не пересекались, а в прошлом – четыре раза. Сначала "МанСити" увел у "Челси" Суперкубок Англии, затем была небольшая месть лондонцев – обыграли "горожан" в чемпионате 2:0. Но вторая половина сезона осталась за командой Хосепа Гвардиолы – нещадный разгром "синих" в Премьер-лиге 6:0, а затем и подножка в финале Кубка Лиги – 0:0 и 4:3 по пенальти в пользу ребят из Манчестера. В сумме команды встречались 161 раз – 65 побед "Челси" и 56 – у "МанСити".

В этом сезоне действующие чемпионы "горожане" долго преследовали лидировавший "Ливерпуль", но после поражения от мерсисайдце в прошлом туре со счетом 1:3, скатились на четвертое место в АПЛ, имея 25 очков в 12 матчах. "Челси" опережает конкурента на один балл, расположившись на третьей позиции в таблице.

Что говорили тренеры

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард: "Я смотрел много видео с матчами с "МанСити". Я смотрел за игрой Рахима Стерлинга, Кевина Де Брюйне и всеми их фантастическими игроками. У них были некоторые проблемы с травмированными игроками линии обороны, но у них отличная команда и они по-прежнему представляют большую угрозу, как и всегда в последние годы. Я дал довольно большой отдых большому количеству сотрудников и игроков, которые не были вызваны в национальные сборные. Мы пытается найти баланс между работой и отдыхом, и я надеюсь, что это была небольшая приятная перезарядка для нас".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Ты не можешь всегда побеждать. Многие поспешили похоронить наши шансы на титул, но все эти болельщики и эксперты должны помнить, что за окном лишь ноябрь. Мы остаемся чемпионами как минимум до мая. И мы сделаем все, чтобы отстоять это звание. Мои парни все голодны до побед, у нас есть это желание. Если вы посмотрите на то, как мы играли с "Ливерпулем" и в других матчах, то увидите, что мы не собираемся сдаваться. Я вижу то, чего не видят остальные – как мои парни работают на тренировках. У нас есть план. Иногда он работает и мы выигрываем, иногда это не так".

Кадровый потенциал. У атакующего полузащитника "Челси" Хадсона-Одои проблемы с подколенным сухожилием, травму он получил в расположении сборной Англии. Лэмпард заявил, что он не сможет сыграть в следующем матче, но надеется, что он выбыл на короткий срок. Жоржиньо отбыл дисквалификацию и готов принять участие в матче. Н’Голо Канте тоже набрал форму и может появиться на поле.

Хватает травмированных у "Сити", среди них украинский полузащитник Александр Зинченко. А Рияд Марез может выйти на позиции дисквалифицированного Бернарду Силвы, хотя алжирец не играл в АПЛ с момента поражения от "Вулверхэмптона". После повреждения в ворота "горожан" вернется Эдерсон.

Интересные факты "Челси" больше всех забил в этом сезоне АПЛ в гостевых матчах, "МанСити" имеет лучший показатель забитых мячей в домашних матчах. "Синие" демонстрируют 100-процентный победный показатель в гостевых матчах после поражения в стартовом туре от "Манчестер Юнайтед" и они могут продлить рекордную гостевую серию до восьми побед подряд во всех турнирах.

Форвард лондонцев Тэмми Абрахам забил в гостевых матчах этого сезона семь мячей -только "Сити", "Ливерпуль", "Лестер" и "Астон Вилла" забили в выездных матчах больше него. "Горожане" в этом сезоне не безгрешны. Две недели назад они проиграли на "Энфилде" (1:3), а последнее поражение на "Этихаде" "горожане" потерпели в прошлом месяце от "Вулверхэмптона" (0:2).

Смотрите, как "Челси" был разгромлен "МанСити" в прошлом сезоне со счетом 0:6

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