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"МанСити" купил футболиста без британской визы

Сегодня, 14:56

Японский защитник был отдан в аренду "Гронингену"

Виртуальная презентация Итакуры
Виртуальная презентация Итакуры. Фото: Twitter
"МанСити" купил футболиста без британской визы https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dd8/6dd/5c3dd86ddb384.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dd8/6dd/5c3dd86ddb384.jpg Футбол Японский защитник был отдан в аренду "Гронингену"

Защитник "Кавасаки Фронтале" Ко Итакура стал игроком "Манчестер Сити". 21-летний японец подписал с манкунианцами долгосрочный контракт и был отправлен в аренду в голландский "Гронинген". В Нидерландах Итакура проведет ближайшие полтора сезона, поскольку на данный момент игрок не сможет получить британскую рабочую визу.

2018 год защитник провел в аренде в "Вегалта Сендай". Он сыграл 24 матча в чемпионате Японии, в которых забил 3 гола.

Ранее мы писали, что Давид Сильва становил рекорд "Манчестер Сити" по количеству матчей в Премьер-лиге. Поединок в прошлый понедельник против "Вулверхэмптона" стал для испанского футболиста 267-м в высшем дивизионе.

Напомним, что в недавнем матче Кубка лиги украинец Александр Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити". 22-летний футболист помог своей команде разгромить скромный "Бертон". А на матч против "Вулверхэмптона" Зинченко не попал в заявку.

Напомним, что в недавнем матче чемпионата Англии Зинченко привез гол, но "Манчестер Сити" все равно обыграл "Саутгемптон". Украинец реабилитировался за счет результативной передачей, а Гвардиола назвал его лучшим игроком встречи.

Манчестер Сити, Гронинген

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sports.ru

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