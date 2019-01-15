"МанСити" купил футболиста без британской визы
Японский защитник был отдан в аренду "Гронингену"
Защитник "Кавасаки Фронтале" Ко Итакура стал игроком "Манчестер Сити". 21-летний японец подписал с манкунианцами долгосрочный контракт и был отправлен в аренду в голландский "Гронинген". В Нидерландах Итакура проведет ближайшие полтора сезона, поскольку на данный момент игрок не сможет получить британскую рабочую визу.
2018 год защитник провел в аренде в "Вегалта Сендай". Он сыграл 24 матча в чемпионате Японии, в которых забил 3 гола.
Ранее мы писали, что Давид Сильва становил рекорд "Манчестер Сити" по количеству матчей в Премьер-лиге. Поединок в прошлый понедельник против "Вулверхэмптона" стал для испанского футболиста 267-м в высшем дивизионе.
Напомним, что в недавнем матче Кубка лиги украинец Александр Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити". 22-летний футболист помог своей команде разгромить скромный "Бертон". А на матч против "Вулверхэмптона" Зинченко не попал в заявку.
Напомним, что в недавнем матче чемпионата Англии Зинченко привез гол, но "Манчестер Сити" все равно обыграл "Саутгемптон". Украинец реабилитировался за счет результативной передачей, а Гвардиола назвал его лучшим игроком встречи.
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