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"МанСити" обыграл "лисов", а Гвардиола прямо у кромки устроил взбучку конкуренту Зинченко

21 декабря, 21:52

Волевая победа над "Лестером" позволила "горожанам" приблизиться в таблице к поверженному сопернику

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

В чемпионате Англии состоялся центральный матч 18-го тура, в котором "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Лестером" со счетом 3:1. Эта домашняя виктория над "лисами" позволила команде Хосепа Гвардиолы сократить до одного очка отставание от идущего вторым "Лестера". Но до "Ливерпуля" "МанСити" по-прежнему, как до космоса, – целых 11 пунктов.

Отметим, что украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко весь матч просидел на скамейке запасных, наблюдая, как на его позиции левого защитника действует Бенжамин Менди. Француз провел игру очень уверенно, но в конце поединка неточной передачей едва не "обрезал" партнеров, за что прямо у кромки поля получил взбучку от главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

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Манчестер Сити – Лестер – 3:1
Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43 (пен), Жезус, 70 – Варди, 22
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди – Де Брюйне (Агуэро, 90+1), Гюндоган (Родриго, 79), Б. Силва – Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 89)
Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Ндиди – Перес (Грей, 68), Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64) – Варди
Предупреждения: де Брюйне, Гюндоган – Ндиди, Сеюнджю

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Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ17161042-1449
2ЛЕСТЕР18123341-1439
3МАНЧЕСТЕР СИТИ18122450-2038
4ЧЕЛСИ1792631-2529
5ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1877422-1628
6ВУЛВЕРХЭМПТОН1869326-2227
7ТОТТЕНХЭМ1775532-2426
8МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1767426-2025
9НЬЮКАСЛ1874718-2425
10БЕРНЛИ1873823-2924
11АРСЕНАЛ1858524-2723
12КРИСТАЛ ПЭЛАС1865715-2023
13БРАЙТОН1855821-2620
14БОРНМУТ1854919-2519
15ЭВЕРТОН1854920-2919
16ВЕСТ ХЭМ1754819-2819
17САУТГЕМПТОН18531021-3718
18АСТОН ВИЛЛА18431124-3315
19НОРВИЧ18331219-3712
20УОТФОРД1716109-329

Смотрите, как "МанСити" громил в ЛЧ загребское "Динамо"

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чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лестер Александр Зинченко Бенжамин Менди

Источник: Сегодня|Спорт

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