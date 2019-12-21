"МанСити" обыграл "лисов", а Гвардиола прямо у кромки устроил взбучку конкуренту Зинченко

Волевая победа над "Лестером" позволила "горожанам" приблизиться в таблице к поверженному сопернику

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

В чемпионате Англии состоялся центральный матч 18-го тура, в котором "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Лестером" со счетом 3:1. Эта домашняя виктория над "лисами" позволила команде Хосепа Гвардиолы сократить до одного очка отставание от идущего вторым "Лестера". Но до "Ливерпуля" "МанСити" по-прежнему, как до космоса, – целых 11 пунктов.

Отметим, что украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко весь матч просидел на скамейке запасных, наблюдая, как на его позиции левого защитника действует Бенжамин Менди. Француз провел игру очень уверенно, но в конце поединка неточной передачей едва не "обрезал" партнеров, за что прямо у кромки поля получил взбучку от главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

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Манчестер Сити – Лестер – 3:1

Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43 (пен), Жезус, 70 – Варди, 22

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди – Де Брюйне (Агуэро, 90+1), Гюндоган (Родриго, 79), Б. Силва – Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг (Фоден, 89)

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Ндиди – Перес (Грей, 68), Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64) – Варди

Предупреждения: де Брюйне, Гюндоган – Ндиди, Сеюнджю

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Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 17 16 1 0 42-14 49 2 ЛЕСТЕР 18 12 3 3 41-14 39 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 2 4 50-20 38 4 ЧЕЛСИ 17 9 2 6 31-25 29 5 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18 7 7 4 22-16 28 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 18 6 9 3 26-22 27 7 ТОТТЕНХЭМ 17 7 5 5 32-24 26 8 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17 6 7 4 26-20 25 9 НЬЮКАСЛ 18 7 4 7 18-24 25 10 БЕРНЛИ 18 7 3 8 23-29 24 11 АРСЕНАЛ 18 5 8 5 24-27 23 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 6 5 7 15-20 23 13 БРАЙТОН 18 5 5 8 21-26 20 14 БОРНМУТ 18 5 4 9 19-25 19 15 ЭВЕРТОН 18 5 4 9 20-29 19 16 ВЕСТ ХЭМ 17 5 4 8 19-28 19 17 САУТГЕМПТОН 18 5 3 10 21-37 18 18 АСТОН ВИЛЛА 18 4 3 11 24-33 15 19 НОРВИЧ 18 3 3 12 19-37 12 20 УОТФОРД 17 1 6 10 9-32 9

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