"МанСити" против "Арсенала" и другие матчи 25 тура чемпионата Англии
Список матчей, время начала, где смотреть и турнирная таблица Премьер-лиги
В субботу стартует 25-й тур чемпионата Англии и продлится он до понедельника, когда программу тура закроет поединок команды украинца Андрея Ярморленко "Вест Хэма" против лидера турнирной таблицы "Ливерпуля". Правда, Ярмоленко в матче участие принять не сможет, так как до сих пор находится в лазарете команды.
Центральный поединок уикенда в Премьер-лиге пройдет в воскресенье. Вторая команда чемпионата "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко на своем поле примет лондонский "Арсенал". Кстати, накануне "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Суареса. Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча.
В субботу "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 5:0. Дуль оформил новичок команды Гонсало Игуаин.
Ведь на пятки им наступает "Манчестер Юнайтед". После феноменальной серии из восьми побед под руководством Уле-Гуннара Сульшера "красные дьяволы" в прошлом туре впервые потеряли очки в 2019 году. Зато теперь футболисты должны еще больше раскрепоститься – на них уже не давит эта рекордная серия.
Суббота, 2 февраля
14:30 "Тоттенхэм" – "Ньюкасл" – 1:0
17:00 "Бернли" – "Саутгемптон" – 1:1
17:00 "Брайтон" – "Уотфорд" – 0:0
17:00 "Кристал Пэлас" – "Фулхэм" – 2:0
17:00 "Челси" – "Хаддерсфилд" – 5:0
17:00 "Эвертон" – "Вулверхэмптон" – 1:3
19:30 "Кардифф" – "Борнмут" – 2:0
Воскресенье, 3 февраля
16:05 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-2
18:30 "Манчестер Сити" – "Арсенал" – Футбол-2
Понедельник, 4 февраля
22:00 "Вест Хэм" – "Ливерпуль" – Футбол-1
Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|24
|19
|4
|1
|55-14
|61
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|25
|19
|0
|6
|51-24
|57
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|24
|18
|2
|4
|63-19
|56
|4
|ЧЕЛСИ
|25
|15
|5
|5
|45-23
|50
|5
|АРСЕНАЛ
|24
|14
|5
|5
|50-33
|47
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|24
|13
|6
|5
|48-35
|45
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|25
|11
|5
|9
|33-32
|38
|8
|УОТФОРД
|25
|9
|7
|9
|33-34
|34
|9
|ЭВЕРТОН
|25
|9
|6
|10
|36-36
|33
|10
|БОРНМУТ
|25
|10
|3
|12
|37-44
|33
|11
|ЛЕСТЕР
|24
|9
|5
|10
|30-30
|32
|12
|ВЕСТ ХЭМ
|24
|9
|4
|11
|30-37
|31
|13
|БРАЙТОН
|25
|7
|6
|12
|27-36
|27
|14
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|25
|7
|5
|13
|26-33
|26
|15
|НЬЮКАСЛ
|25
|6
|6
|13
|21-33
|24
|16
|САУТГЕМПТОН
|25
|5
|9
|11
|27-42
|24
|17
|БЕРНЛИ
|25
|6
|6
|13
|26-46
|24
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|25
|6
|4
|15
|22-46
|22
|19
|ФУЛХЭМ
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|25
|2
|5
|18
|13-46
|11
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