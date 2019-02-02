"МанСити" против "Арсенала" и другие матчи 25 тура чемпионата Англии

Список матчей, время начала, где смотреть и турнирная таблица Премьер-лиги

Фото: AFP

"МанСити" против "Арсенала" и другие матчи 25 тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/58e/9ed/5c558e9ed3ca7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/58e/9ed/5c558e9ed3ca7.png 2019-02-02T23:27:00+02:00 Футбол Список матчей, время начала, где смотреть и турнирная таблица Премьер-лиги

В субботу стартует 25-й тур чемпионата Англии и продлится он до понедельника, когда программу тура закроет поединок команды украинца Андрея Ярморленко "Вест Хэма" против лидера турнирной таблицы "Ливерпуля". Правда, Ярмоленко в матче участие принять не сможет, так как до сих пор находится в лазарете команды.

Центральный поединок уикенда в Премьер-лиге пройдет в воскресенье. Вторая команда чемпионата "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко на своем поле примет лондонский "Арсенал". Кстати, накануне "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Суареса. Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча.

В субботу "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 5:0. Дуль оформил новичок команды Гонсало Игуаин.

Ведь на пятки им наступает "Манчестер Юнайтед". После феноменальной серии из восьми побед под руководством Уле-Гуннара Сульшера "красные дьяволы" в прошлом туре впервые потеряли очки в 2019 году. Зато теперь футболисты должны еще больше раскрепоститься – на них уже не давит эта рекордная серия.

Суббота, 2 февраля

14:30 "Тоттенхэм" – "Ньюкасл" – 1:0

17:00 "Бернли" – "Саутгемптон" – 1:1

17:00 "Брайтон" – "Уотфорд" – 0:0

17:00 "Кристал Пэлас" – "Фулхэм" – 2:0

17:00 "Челси" – "Хаддерсфилд" – 5:0

17:00 "Эвертон" – "Вулверхэмптон" – 1:3

19:30 "Кардифф" – "Борнмут" – 2:0

Воскресенье, 3 февраля

16:05 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-2

18:30 "Манчестер Сити" – "Арсенал" – Футбол-2

Понедельник, 4 февраля

22:00 "Вест Хэм" – "Ливерпуль" – Футбол-1

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 24 19 4 1 55-14 61 2 ТОТТЕНХЭМ 25 19 0 6 51-24 57 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 24 18 2 4 63-19 56 4 ЧЕЛСИ 25 15 5 5 45-23 50 5 АРСЕНАЛ 24 14 5 5 50-33 47 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 24 13 6 5 48-35 45 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 25 11 5 9 33-32 38 8 УОТФОРД 25 9 7 9 33-34 34 9 ЭВЕРТОН 25 9 6 10 36-36 33 10 БОРНМУТ 25 10 3 12 37-44 33 11 ЛЕСТЕР 24 9 5 10 30-30 32 12 ВЕСТ ХЭМ 24 9 4 11 30-37 31 13 БРАЙТОН 25 7 6 12 27-36 27 14 КРИСТАЛ ПЭЛАС 25 7 5 13 26-33 26 15 НЬЮКАСЛ 25 6 6 13 21-33 24 16 САУТГЕМПТОН 25 5 9 11 27-42 24 17 БЕРНЛИ 25 6 6 13 26-46 24 18 КАРДИФФ СИТИ 25 6 4 15 22-46 22 19 ФУЛХЭМ 25 4 5 16 25-55 17 20 ХАДДЕРСФИЛД 25 2 5 18 13-46 11

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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