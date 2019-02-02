Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"МанСити" против "Арсенала" и другие матчи 25 тура чемпионата Англии

Вчера, 23:27

Список матчей, время начала, где смотреть и турнирная таблица Премьер-лиги

Фото: AFP
"МанСити" против "Арсенала" и другие матчи 25 тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/58e/9ed/5c558e9ed3ca7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/58e/9ed/5c558e9ed3ca7.png Футбол Список матчей, время начала, где смотреть и турнирная таблица Премьер-лиги

В субботу стартует 25-й тур чемпионата Англии и продлится он до понедельника, когда программу тура закроет поединок команды украинца Андрея Ярморленко "Вест Хэма" против лидера турнирной таблицы "Ливерпуля". Правда, Ярмоленко в матче участие принять не сможет, так как до сих пор находится в лазарете команды.

Центральный поединок уикенда в Премьер-лиге пройдет в воскресенье. Вторая команда чемпионата "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко на своем поле примет лондонский "Арсенал". Кстати, накануне "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Суареса. Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча.

В субботу "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 5:0. Дуль оформил новичок команды Гонсало Игуаин.

Ведь на пятки им наступает "Манчестер Юнайтед". После феноменальной серии из восьми побед под руководством Уле-Гуннара Сульшера "красные дьяволы" в прошлом туре впервые потеряли очки в 2019 году. Зато теперь футболисты должны еще больше раскрепоститься – на них уже не давит эта рекордная серия.

Суббота, 2 февраля

14:30 "Тоттенхэм" – "Ньюкасл" – 1:0

17:00 "Бернли" – "Саутгемптон" – 1:1

17:00 "Брайтон" – "Уотфорд" – 0:0

17:00 "Кристал Пэлас" – "Фулхэм" – 2:0

17:00 "Челси" – "Хаддерсфилд" – 5:0

17:00 "Эвертон" – "Вулверхэмптон" – 1:3

19:30 "Кардифф" – "Борнмут" – 2:0

Воскресенье, 3 февраля

16:05 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-2

18:30 "Манчестер Сити" – "Арсенал" – Футбол-2

Понедельник, 4 февраля

22:00 "Вест Хэм" – "Ливерпуль" – Футбол-1

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ24194155-1461
2 ТОТТЕНХЭМ25190651-2457
3 МАНЧЕСТЕР СИТИ24182463-1956
4 ЧЕЛСИ25155545-2350
5 АРСЕНАЛ24145550-3347
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД24136548-3545
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН25115933-3238
8 УОТФОРД2597933-3434
9 ЭВЕРТОН25961036-3633
10 БОРНМУТ251031237-4433
11 ЛЕСТЕР24951030-3032
12 ВЕСТ ХЭМ24941130-3731
13 БРАЙТОН25761227-3627
14 КРИСТАЛ ПЭЛАС25751326-3326
15 НЬЮКАСЛ25661321-3324
16 САУТГЕМПТОН25591127-4224
17 БЕРНЛИ25661326-4624
18 КАРДИФФ СИТИ25641522-4622
19 ФУЛХЭМ25451625-5517
20 ХАДДЕРСФИЛД25251813-4611

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, чемпионат Англии

Вы сейчас просматриваете новость " "МанСити" против "Арсенала" и другие матчи 25 тура чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Лестер" и "Монако" обменялись футболистами до конца сезона

1 февраля, 12:10

Тилеманс будет выступать в Англии, а в обратном направлении отправился Силва

"Арсенал" арендовал у "Барселоны" Суареса

31 января, 15:24

Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча

"Борнмут" забил четыре безответных мяча в ворота "Челси"

31 января, 08:16

"Борнмут" разгромил "Челси" в домашнем матче чемпионата Англии

Осечки грандов из Манчестера и другие результаты 24-го тура чемпионата Англии

30 января, 23:57

Матчи Премьер-лиги вынесли на будние дни из-за Кубка Англии

Пропавший на самолете футболист попал в заявку команды на ближайший матч чемпионата Англии

29 января, 21:30

Аргентинский футболист потерпел авиакатастрофу в прошлый понедельник

"Челси" грозит трансферный запрет от ФИФА

28 января, 23:01

ФИФА изучает случаи более ста переходов в "Челси" игроков моложе 18 лет в последние годы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Реванш Ковалев – Альварес: когда начало боя и где смотреть

Вчера, 18:51

Расписание трансляций второго поединка Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса за титул WBO в полутяжелом весе

Украинка завоевала "золото" юниорского чемпионата мира по биатлону

Вчера, 16:54

Екатерина Бех стала лучшей в спринтерской гонке в словацком Брезно-Осорбли

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

1 февраля, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

31 января, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

31 января, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией