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Мануэль Нойер побил рекорд в сборной Германии, державшийся 40 лет

12 июня, 12:04

Знаменитый голкипер побил рекорд сборной Германии по "сухим" матчам: 37 раз Нойер отстоял на "ноль"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству "сухих" матчей за сборную Германии по футболу. Немцы во вторник разгромили сборную Эстонии со счетом 8:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Для 33-летнего голкипера эта встреча стала 37-й в форме национальной сборной, в которой он сохранил ворота в неприкосновенности.

Нойер превзошел достижение Зеппа Майера, который провел 36 "сухих" матчей в составе сборной Германии. Рекорд Майера продержался 40 лет – с 1979 года.

Нойер дебютировал за сборную Германии в 2009 году и с тех пор провел за Бундестим 86 матчей.

Ранее Буффон назвал тройку лучших вратарей мира. Легендарный голкипер отметил игру Нойера, Облака и Алиссона.

Напомним, что год назад Мануэль Нойер в своем Instagram обратился к болельщикам команды после поражения от корейцев и вылета с чемпионата мира по футболу 2018. Сборная Германии, выступавшая в группе F, проиграла команде Южной Кореи (0:2) и впервые в своей истории не вышла из группы на чемпионате мира, уступив путевки в плей-офф сборным Швеции и Мексики. Мануэль Нойер в Instagram написал, что в спорте нужно уметь признавать превосходство соперника.

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Тег голкипер, вратарь, Бавария, сборная Германии, Мануэль Нойер

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Сегодня|Спорт

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