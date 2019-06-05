Марадона хочет в "МЮ": Они зарабатывают на продаже футболок, но нужно и трофеи выигрывать
Легендарный аргентинец не против попробовать свои силы в английском футболе
Аргентинец Диего Марадона, тренирующий мексиканскую команду "Дорадос", считает, что сможет помочь "Манчестер Юнайтед" вновь выигрывать трофеи. Его слова передает FourFourTwo.
"Если манкунианцы нуждаются в специалисте – я готов. Понимаю, они хорошо зарабатывают на продаже футболок по всему миру, но нужно и трофеи выигрывать. Я могу с этим помочь", – заявил 58-летний Марадона.
В последний раз "Юнайтед" становился победителем английской Премьер-лиги в сезоне-2012/2013. Кубок Англии манкунианцы выигрывали в 2016-м.
С осени 2018-го Марадона возглавляет мексиканский "Дорадос" из Синалоа, который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Мексики. По итогам весенней части турнира его команда вышла в финал плей-офф, где уступила "Атлетико Сан-Луис".
До работы в Мексике Марадона возглавлял "Аль-Фуджайру" и "Аль-Васль" из ОАЭ. Также специалист работал в сборной Аргентины. Под его руководством альбиселесте добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.
Напомним, что на прошлой неделе определился победитель европейской Лиги чемпионов. Шестой раз в своей истории трофей завоевал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 2:0.
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