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Марадона красиво затроллил англичан, вспомнив свой легендарный гол

1 ноября, 22:16

Диего умеет подкалывать

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Instagram

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Легенда мирового футбола Диего Марадона потроллил англичан ответом на вопрос о голе рукой в 1/4 финала чемпионата мира 1986 года. Его попросили поделиться мнением относительно того, засчитали бы его гол, если бы система VAR существовала 33 года назад.

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"Хотелось бы, чтобы у нас была возможность повернуть время вспять. Я бы пообещал англичанам, что не забью им гол левой рукой. Забил бы им правой рукой", – рассказал Марадона.

Напомним, знаменитый гол рукой Марадона забил на 51-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-1986, который проводился в Мексике.

Встреча так и завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев, которые в итоге стали чемпионами мира.

Напомним, что ранее Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера. "Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это", – заявил Марадона. Он также сказал, что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается.

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футбол Диего Марадона

Источник: Daily Mail / Sport

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